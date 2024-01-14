SSK, Bağ-Kur emeklisine çifte müjde saat 09.35 sularında geldi! Maaşı 7.500-8.500 TL ve üstü olan yaşadı

7500 TL olarak belirlenen en düşük emekli maaşı Meclis düzenlemesi ile yeniden artacak. Dolayısıyla emekli promsoyon sınırları da bu rakamın çok altında kalacak. Bu nedenle yeni dönemde emekli promosyon sınırlarının yükseltilmesi bekleniyor.

ÖZEL BANKALAR EMEKLİ PROMOSYONLARINI GÜNCELLİYOR

Emekli promosyon sınırları ne olursa olsun bankalar bu rakamların üzerinde kendi kampanyalarını düzenleyerek rakamı yukarı çekebiliyor. Hem en düşük emekli maaşı hem de Ocak zammı öncesi bankalar kesenin ağzını açtı. Banka promosyonları 15 bin TL'yi gördü. Diğer özel bankalar da adım adım kampanyalarda güncellemeye gitmeye başladı.

Bankalar emekli maaşı promosyonları için anlaşma yaparken karşılığında bazı ürün ve hizmetlerini kullandırmak istiyor.

Emeklinin seçtiği bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vermesi yeterli. Fatura, kredili hesap gibi şartlar yok. Ancak bankalar bu tür ürünler karşılığında yüksek promosyon teklif edebiliyor.

İSTEYEN SÜRE DOLMADAN BANKASINI DEĞİŞTİREBİLİR

3 yılı dolan emekliler artık yeni promosyon alma hakkına kavuşuyorlar. Bu noktada mevcut bankanız ile görüşüp yeni rakam üzerinden promosyonunuzu alabilirsiniz. Ancak isteyen bankasını da değiştirebilir. Burada kalan dönemin ödemesi iade yapılarak promosyon anlaşması iptal edilip daha yüksek para veren banka tercih edilebilir.

Süresi sona eren emekliler istedikleri bankayı seçip ikinci promosyonlarını oradan alabilirler. Ancak süre dolmadan da banka değiştiriliyor. Eğer kredi kullanmamışsanız kalan sürenin promosyonunu iade edip ayrılabilirsiniz. Burada cayma hakkınızı kullanıyorsunuz. Ve bu hakkı istediğiniz sayıda kullanabilirsiniz.

Banka değiştirmek istedim ama kabul edilmedi. Neden olabilir?

3 yıllık süreniz dolmasına rağmen eğer banka değiştiremiyorsanız bir önceki bankadan kredi kullanmışsınız demektir. Bu kredi bitene kadar banka değiştiremiyorsunuz. Ancak yeniden promosyon alabilirsiniz.

Bankam promosyon miktarını artırdı, ancak henüz üç yılım dolmadı ne yapabilirim?

Burada tüketicinin cayma hakkını kullanarak ilk aldığınız promosyonu iptal ettirebilirsiniz. Kalan sürenin parasını iade ederek yeni promosyondan üç yıllık süreyi tekrar başlatabilirsiniz.