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SSK, Bağ-Kur emeklisine çifte müjde saat 09.35 sularında geldi! Maaşı 7.500-8.500 TL ve üstü olan yaşadı

Yapılan emekli maaşı zammının ardından bankalar, emekli müşterilerini çekmek ve onlara ek gelir fırsatları sunmak amacıyla promosyon kampanyalarını hareketlendirdi. Artan emekli maaşlarıyla birlikte, bankalar emeklilere özel avantajlı teklifler sunarak müşteri kazanmaya odaklandı. En yüksek promosyon tutarları ise 15 bin TL'yi buldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Ocak 2024, 09:58 Güncelleme 14 Ocak 2024, 09:58
SSK, Bağ-Kur emeklisine çifte müjde saat 09.35 sularında geldi! Maaşı 7.500-8.500 TL ve üstü olan yaşadı

Yeni yıl sonrası emeklileri sevindirecek bir dizi müjde geldi. Ocak ayında gerçekleşen emekli maaşı zammının yanı sıra, özel bankalar da emeklilere yönelik promosyon tutarlarını güncelledi. Bu güncellemelerle birlikte emekliler, daha yüksek maaşlarının yanı sıra banka promosyonlarından da faydalanacak.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI BANKALARIN İŞTAHINI KABARTTI

TÜİK'in açıklamasıyla 6 aylık enflasyon oranı yüzde 37,57 olarak kayıtlara geçti. Bu rakam refah payı hariç SSK, Bağ-Kur emekli zammı olurken şimdi gözler 7500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı artışı ve ilave ek zam da olacak.

EMEKLİYE 15 BİN TL EK GELİR FIRSATI

Bununla beraber emekliye zam düzenlemeleri için emekli promosyon kampanyaları yenilendi. Emeklilere maaşlarını o bankadan almaları karşılığında ödenen promosyon tutarları 15.000 TL'ye kadar yükseldi. Bankalar bir bir güncellemeye gidiyor. Yeni dönemde daha önce üç ayrı rakam olarak belirlenen promosyonda da değişiklik bekleniyor. Promosyon sınırları maaşlara göre şöyle belirlenmişti:

Emekli maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000 TL
3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç) arası olanlara 3.500 TL
7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 4.500 TL
10.000 lira ve daha fazla olanlara 5.000 TL

BANKA PROMOSYONU İÇİN SINIR DA ARTACAK

7500 TL olarak belirlenen en düşük emekli maaşı Meclis düzenlemesi ile yeniden artacak. Dolayısıyla emekli promsoyon sınırları da bu rakamın çok altında kalacak. Bu nedenle yeni dönemde emekli promosyon sınırlarının yükseltilmesi bekleniyor.

ÖZEL BANKALAR EMEKLİ PROMOSYONLARINI GÜNCELLİYOR

Emekli promosyon sınırları ne olursa olsun bankalar bu rakamların üzerinde kendi kampanyalarını düzenleyerek rakamı yukarı çekebiliyor. Hem en düşük emekli maaşı hem de Ocak zammı öncesi bankalar kesenin ağzını açtı. Banka promosyonları 15 bin TL'yi gördü. Diğer özel bankalar da adım adım kampanyalarda güncellemeye gitmeye başladı.

Bankalar emekli maaşı promosyonları için anlaşma yaparken karşılığında bazı ürün ve hizmetlerini kullandırmak istiyor.

Emeklinin seçtiği bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vermesi yeterli. Fatura, kredili hesap gibi şartlar yok. Ancak bankalar bu tür ürünler karşılığında yüksek promosyon teklif edebiliyor.

İSTEYEN SÜRE DOLMADAN BANKASINI DEĞİŞTİREBİLİR

3 yılı dolan emekliler artık yeni promosyon alma hakkına kavuşuyorlar. Bu noktada mevcut bankanız ile görüşüp yeni rakam üzerinden promosyonunuzu alabilirsiniz. Ancak isteyen bankasını da değiştirebilir. Burada kalan dönemin ödemesi iade yapılarak promosyon anlaşması iptal edilip daha yüksek para veren banka tercih edilebilir.

Süresi sona eren emekliler istedikleri bankayı seçip ikinci promosyonlarını oradan alabilirler. Ancak süre dolmadan da banka değiştiriliyor. Eğer kredi kullanmamışsanız kalan sürenin promosyonunu iade edip ayrılabilirsiniz. Burada cayma hakkınızı kullanıyorsunuz. Ve bu hakkı istediğiniz sayıda kullanabilirsiniz.

Banka değiştirmek istedim ama kabul edilmedi. Neden olabilir?

3 yıllık süreniz dolmasına rağmen eğer banka değiştiremiyorsanız bir önceki bankadan kredi kullanmışsınız demektir. Bu kredi bitene kadar banka değiştiremiyorsunuz. Ancak yeniden promosyon alabilirsiniz.

Bankam promosyon miktarını artırdı, ancak henüz üç yılım dolmadı ne yapabilirim?

Burada tüketicinin cayma hakkını kullanarak ilk aldığınız promosyonu iptal ettirebilirsiniz. Kalan sürenin parasını iade ederek yeni promosyondan üç yıllık süreyi tekrar başlatabilirsiniz.

Maaş alınan banka nasıl değiştirilir?

Maaşın yatırılması istenen bankanın herhangi bir şubesine başvurmak yetiyor. Bunun dışında e-Devlet'ten de banka ve şubesi kolayca seçilebiliyor. Herhangi bir ekstra işlem yapmaya gerek kalmıyor.

Yeni emekli olan birisi ne yapacak?

Yeni emekli olan birisi ilk maaşını aldığı banka ile ya da bir başka banka ile sözleşme yaparak promosyonunu alacak. Ondan sonra da 3 yıllık süresi başlamış olacak.

Banka seçerken neye dikkat etmeliyiz?

Banka seçerken sizin uygulamalarını bildiğiniz şubesine kolayca ulaşabildiğiniz ve ATM imkanları bol olan bankalar önceliğiniz olsun. Bunun dışında bankaların promosyon ile ilgili kampanyalarından size en uygun olana da bakabilirsiniz. Ancak seçim yaparken size sunulan teklifleri mutlaka iyi incelemeniz gerekir.

Emeklilerin kampanyaların şartlarını detaylıca okuyarak kararını vermesi önem taşıyor. Kelime oyunlarıyla bazı yüksek rakamlar söylense de bunu almak için çok sayıda şart koşuluyor.

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