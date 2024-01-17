Türkiye Müteahhitler Birliği'nin (TMB) 2023 yılının son çeyrek dönemine ilişkin İnşaat Sektörü Analizi Raporu'nda, ara eleman sorununa vurgu yapıldı. Yayımlanan raporda, sorunlar sıralanırken, "Özellikle işçilik endeksindeki artış dikkat çekici boyutlara ulaşmıştır.
İnşaat sektörü 2023 yılı boyunca girdi maliyetlerindeki yüksek artışlardan etkilenmiş, sektörün ara eleman sorunu iyice derinleşmiştir" denildi.
Raporda personel sorunu şöyle aktarıldı: "İnşaatlarda istihdam edilmek üzere demirci, kalıpçı, iş makinesi operatörü, hatta düz işçi gibi 'mavi yaka' olarak nitelendirilen orta kademe eleman bulmakta zorluk yaşayan sektörde, ücretler yıl sonunda aylık 150 bin lira seviyelerine kadar çıkmıştır." Raporda çözüm için öneride bulunuldu ve eğitimde düzenleme yapılarak sektörün ihtiyacı olan elemanların yetiştirilmesi istendi.