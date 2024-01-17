Raporda personel sorunu şöyle aktarıldı: "İnşaatlarda istihdam edilmek üzere demirci, kalıpçı, iş makinesi operatörü, hatta düz işçi gibi 'mavi yaka' olarak nitelendirilen orta kademe eleman bulmakta zorluk yaşayan sektörde, ücretler yıl sonunda aylık 150 bin lira seviyelerine kadar çıkmıştır." Raporda çözüm için öneride bulunuldu ve eğitimde düzenleme yapılarak sektörün ihtiyacı olan elemanların yetiştirilmesi istendi.

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