En çok ilan yayınlayan sektörler paylaşıldı! Personel ihtiyacı bölgeye göre değişiyor

İstihdamda artış sürerken, personel ihtiyacı bölgeye göre değişiyor. Eleman.net, platform üzerinden en çok ilan yayınlayan sektörleri paylaştı. Listenin ilk 5'ini yüzde 8.42 ile güvenlik, yüzde 8.06 ile gıda, yüzde 5.65 ile hizmet, yüzde 5.57 ile restorancılık, yüzde 5.05 adet ile üretim sektörleri oluşturdu. En çok işe alınan pozisyonların ilk 10 sırasında ise güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, depo elemanı, garson, üretim elemanı, muhasebeci, satış danışmanı, şoför, kasiyer ve kurye yer aldı. Bölgelere göre en çok iş ilanı yayınlanan pozisyonlar da şöyle oluştu:
- AKDENİZ: Şoför, satış temsilcisi, teknisyen, muhasebe elemanı, kurye.
- DOĞU ANADOLU: Elektrik teknisyeni, iş güvenliği uzmanı, gıda üretim elemanı, servis şoförü, mutfak şefi.
- EGE: Satış temsilcisi, üretim elemanı, garson, depo elemanı, güvenlik görevlisi.
- GÜNEYDOĞU ANADOLU: Muhasebe elemanı, satış temsilcisi, şoför, gıda üretim elemanı, satış personeli.
- İÇ ANADOLU: Güvenlik görevlisi, aşçı, satış temsilcisi, temizlik elemanı, muhasebe elemanı.
- KARADENİZ: Depo elemanı, makine mühendisi, kesim operatörü, iş güvenliği uzmanı, depo amiri.
- MARMARA: Güvenlik görevlisi, depo elemanı, üretim elemanı, satış danışmanı ve şoför...
ALDATICI REKLAMA CEZA YAĞDI
Reklam Kurulu, bu yılın ilk toplantısında, 162 dosyadan 141'ini mevzuata aykırı buldu, aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile 24.6 milyon lira para cezasına karar verdi. Kurul ayrıca, sadakat programıyla satışa sunulan mal veya hizmetlere ilişkin reklamlarda, 'indirim', 'tasarruf', 'XY karta/üyelere özel indirim/fırsat' gibi ibareler kullanılarak indirim yapıldığına ilişkin izlenim oluşturulamayacağı yönünde ilke kararı aldı.