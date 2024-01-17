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En çok ilan yayınlayan sektörler paylaşıldı! Personel ihtiyacı bölgeye göre değişiyor

Eleman.net, platform üzerinden en çok ilan yayınlayan sektörleri paylaştı. Listenin ilk 5'ini yüzde 8.42 ile güvenlik, yüzde 8.06 ile gıda, yüzde 5.65 ile hizmet, yüzde 5.57 ile restorancılık, yüzde 5.05 adet ile üretim sektörleri oluşturdu. İşte sizler için derlediğimiz 17 Ocak tarihli TAKVİM ekonomi haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Ocak 2024 Güncelleme 17 Ocak 2024, 07:02
En çok ilan yayınlayan sektörler paylaşıldı! Personel ihtiyacı bölgeye göre değişiyor

İstihdamda artış sürerken, personel ihtiyacı bölgeye göre değişiyor. Eleman.net, platform üzerinden en çok ilan yayınlayan sektörleri paylaştı. Listenin ilk 5'ini yüzde 8.42 ile güvenlik, yüzde 8.06 ile gıda, yüzde 5.65 ile hizmet, yüzde 5.57 ile restorancılık, yüzde 5.05 adet ile üretim sektörleri oluşturdu. En çok işe alınan pozisyonların ilk 10 sırasında ise güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, depo elemanı, garson, üretim elemanı, muhasebeci, satış danışmanı, şoför, kasiyer ve kurye yer aldı. Bölgelere göre en çok iş ilanı yayınlanan pozisyonlar da şöyle oluştu:


- AKDENİZ: Şoför, satış temsilcisi, teknisyen, muhasebe elemanı, kurye.
- DOĞU ANADOLU: Elektrik teknisyeni, iş güvenliği uzmanı, gıda üretim elemanı, servis şoförü, mutfak şefi.
- EGE: Satış temsilcisi, üretim elemanı, garson, depo elemanı, güvenlik görevlisi.
- GÜNEYDOĞU ANADOLU: Muhasebe elemanı, satış temsilcisi, şoför, gıda üretim elemanı, satış personeli.
- İÇ ANADOLU: Güvenlik görevlisi, aşçı, satış temsilcisi, temizlik elemanı, muhasebe elemanı.
- KARADENİZ: Depo elemanı, makine mühendisi, kesim operatörü, iş güvenliği uzmanı, depo amiri.
- MARMARA: Güvenlik görevlisi, depo elemanı, üretim elemanı, satış danışmanı ve şoför...


ALDATICI REKLAMA CEZA YAĞDI
Reklam Kurulu, bu yılın ilk toplantısında, 162 dosyadan 141'ini mevzuata aykırı buldu, aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile 24.6 milyon lira para cezasına karar verdi. Kurul ayrıca, sadakat programıyla satışa sunulan mal veya hizmetlere ilişkin reklamlarda, 'indirim', 'tasarruf', 'XY karta/üyelere özel indirim/fırsat' gibi ibareler kullanılarak indirim yapıldığına ilişkin izlenim oluşturulamayacağı yönünde ilke kararı aldı.


'AVRUPA'NIN BÜYÜME MOTORU BOZULDU'
Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Avrupa Birliği'nin ekonomik olarak çöküş trendine girdiğini yazdı. Gazete, "Başta Almanya ekonomisi geçen yıl küçüldü ve yeni zorluklar ileride daha fazla acıya işaret ediyor. Fransa da benzer sorunlar yaşıyor" diye yazdı. "Avrupa'nın büyüme motoru bozuldu. Tamiri de pek mümkün görünmüyor" denilen haberde, şu değerlendirmelere yer verildi: "Bir otomotiv endüstrisi lobi grubuna göre, Almanya'nın otomobil üretimi 2010 ortasındaki seviyenin yüzde 25'ten fazla altında. Enerji fiyatlarının artmasının, elbette Rusya-Ukrayna savaşının bunda etkisi olsa da Almanya için ağır darbe oldu. Çözüm bulamayan bir Almanya var. Alman hanelerinin ekonomik gücü de Avrupa Birliği'nde 15. sıraya kadar geriledi."

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