En çok ilan yayınlayan sektörler paylaşıldı! Personel ihtiyacı bölgeye göre değişiyor





'AVRUPA'NIN BÜYÜME MOTORU BOZULDU'

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Avrupa Birliği'nin ekonomik olarak çöküş trendine girdiğini yazdı. Gazete, "Başta Almanya ekonomisi geçen yıl küçüldü ve yeni zorluklar ileride daha fazla acıya işaret ediyor. Fransa da benzer sorunlar yaşıyor" diye yazdı. "Avrupa'nın büyüme motoru bozuldu. Tamiri de pek mümkün görünmüyor" denilen haberde, şu değerlendirmelere yer verildi: "Bir otomotiv endüstrisi lobi grubuna göre, Almanya'nın otomobil üretimi 2010 ortasındaki seviyenin yüzde 25'ten fazla altında. Enerji fiyatlarının artmasının, elbette Rusya-Ukrayna savaşının bunda etkisi olsa da Almanya için ağır darbe oldu. Çözüm bulamayan bir Almanya var. Alman hanelerinin ekonomik gücü de Avrupa Birliği'nde 15. sıraya kadar geriledi."