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VitrA Karo Davos'ta Global Lighthouse Network'e seçildi

VitrA Karo’nun Bilecik Bozüyük’teki tesisi, WEF’in dünyanın en gelişmiş üretim tesislerini seçerek ‘geleceğin üretim tesisi’ olarak işaret ettiği Global Lighthouse Network’e dahil oldu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Ocak 2024 Güncelleme 17 Ocak 2024, 07:02
VitrA Karo Davos’ta Global Lighthouse Network’e seçildi

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) İsviçre'nin Davos kentinde gerçekleştirilen iş dünyası liderlerinin ve medya temsilcilerinin katıldığı 2024 yıllık toplantısında VitrA Karo, Global Lighthouse Network'e (GLN) seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, VitrA Karo, Dünya Ekonomik Forumu tarafından karo seramik sektöründe Global Lighthouse Network'e seçilen ilk kuruluş olarak 'geleceğin üretim tesisleri' arasında yerini aldı. Eczacıbaşı Topluluğu CEO'su Atalay Gümrah "Global Lighthouse Network'te edindiğimiz deneyimleri de Eczacıbaşı kuruluşları ve diğer sektör liderleriyle paylaşacağız" dedi. VitrA Karo CEO'su Hasan Pehlivan ise "Ülkemiz ve dünyanın geleceği için katma değer üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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