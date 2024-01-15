Milli Emlak sudan ucuza Hazine Arazisi arsa satıyor! 25.228 TL’ye 296,80 m² imarlı arsa müjdesi

Yükselen arsa fiyatlarına rağmen, hükümetin gayrimenkul piyasasını canlandırmak için attığı adımlar, yatırımcılar için yeni kapılar açıyor. Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı ilanlar, ucuz ve kelepir arsa arayanlar için ideal seçenekler sunuyor. Bu arsalar, mülkiyeti devlete ait olan ve çeşitli imar durumlarına sahip hazine arazilerini kapsıyor.

Milli Emlak'tan Satılık Arsalar

Milli Emlak tarafından satışa sunulan arsaların en önemli özelliği, devlete ait olmalarıdır. Bu durum, arsaların yasal güvence altında olmasını ve yatırımcıların güvenle alım yapabilmesini sağlıyor. Ayrıca, hazine arazileri genellikle cazip fiyatlarla sunuluyor, bu da özellikle

bütçesini verimli kullanmak isteyen yatırımcılar için büyük bir avantaj sağlıyor. İlan edilen arsaların çoğu, konut alanı olarak belirlenmiş ve yasal dayanakları mevcut, bu da inşaat ve geliştirme projeleri için uygun bir zemin sunuyor.