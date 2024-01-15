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Milli Emlak sudan ucuza Hazine Arazisi arsa satıyor! 25.228 TL'ye 296,80 m² imarlı arsa müjdesi

2024 Ocak ayında, Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hazine arazisi satış ilanları, arsa yatırımı yapmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. Pandemi sürecinde konut fiyatları ve kira bedellerinde meydana gelen artışlar, birçok kişiyi gayrimenkul yatırımı yapmaya yönlendirdi. Bu durum, arsa fiyatlarında rekor seviyelerde artışa sebep olmuştu.

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Giriş Tarihi 15 Ocak 2024, 12:22 Güncelleme 15 Ocak 2024, 12:22
Milli Emlak sudan ucuza Hazine Arazisi arsa satıyor! 25.228 TL’ye 296,80 m² imarlı arsa müjdesi

Yükselen arsa fiyatlarına rağmen, hükümetin gayrimenkul piyasasını canlandırmak için attığı adımlar, yatırımcılar için yeni kapılar açıyor. Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı ilanlar, ucuz ve kelepir arsa arayanlar için ideal seçenekler sunuyor. Bu arsalar, mülkiyeti devlete ait olan ve çeşitli imar durumlarına sahip hazine arazilerini kapsıyor.

Milli Emlak'tan Satılık Arsalar

Milli Emlak tarafından satışa sunulan arsaların en önemli özelliği, devlete ait olmalarıdır. Bu durum, arsaların yasal güvence altında olmasını ve yatırımcıların güvenle alım yapabilmesini sağlıyor. Ayrıca, hazine arazileri genellikle cazip fiyatlarla sunuluyor, bu da özellikle

bütçesini verimli kullanmak isteyen yatırımcılar için büyük bir avantaj sağlıyor. İlan edilen arsaların çoğu, konut alanı olarak belirlenmiş ve yasal dayanakları mevcut, bu da inşaat ve geliştirme projeleri için uygun bir zemin sunuyor.

Milli Emlak'ın yayımladığı bir ilan örneği:

Adıyaman/Besni/Kesmetepe-İnce Hahallesi

  • Taşınmaz No: 02020105883
  • Pafta/Ada/Parsel: M39C22B1A//561
  • İmar Durumu: Evet
  • İmar Özellik Adı: Konut Alanı
  • Yasal Dayanak: 2886 / 45
  • Taşınmaz Yüzölçümü: 296,80 m²
  • Hazine Hissesi: 1/1
  • Satılacak Yüzölçümü: 296,80 m²

Konya/Bozkır/Sorgun-Çarşamba Mahallesi

Tahmin Edilen İhale Bedeli ₺30.000,00
Teminat Bedeli ₺6.000,00
Uygun Yüzölçümü 499,29 m²
İhale Tarihi 24/01/2024
İhale Saati 15:00
İhale Yeri Konya / Bozkır
İletişim Adresi https://konya.csb.gov.tr/

Yatırım Öncesi Dikkat Edilmesi Gerekenler

  1. Araştırma: Satın almayı düşündüğünüz arsanın konumu, imar durumu ve gelecekteki gelişme potansiyeller

ini iyice araştırmak önemlidir. Bölgenin altyapı durumu, ulaşım imkanları ve çevresel faktörler, arsanın değerini ve yatırım potansiyelini etkileyebilir.

  1. Yasal Uygunluk: Arsaların yasal durumunu kontrol etmek, ileride karşılaşılabilecek sorunları önlemeye yardımcı olur. Tapu kayıtları, imar planı ve belediye düzenlemeleri gibi konularda detaylı bilgi edinmek önemlidir.

  2. Bütçe Planlaması: Yatırım yapılacak arsanın maliyeti, bütçe planlamasına uygun olmalıdır. Ekstra masraflar (tapu harçları, vergiler vb.) ve potansiyel getiri oranlarını hesaba katmak, finansal açıdan sağlıklı bir yatırım yapmanıza yardımcı olacaktır.

  3. Uzun Vadeli Planlama: Arsa yatırımları genellikle uzun vadeli planlamayı gerektirir. Arsanın gelecekteki değer artışı ve kullanım potansiyellerini değerlendirerek, stratejik bir yatırım yapmak önemlidir.

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