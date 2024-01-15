Milli Emlak sudan ucuza Hazine Arazisi arsa satıyor! 25.228 TL’ye 296,80 m² imarlı arsa müjdesi

Yükselen arsa fiyatlarına rağmen, hükümetin gayrimenkul piyasasını canlandırmak için attığı adımlar, yatırımcılar için yeni kapılar açıyor. Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı ilanlar, ucuz ve kelepir arsa arayanlar için ideal seçenekler sunuyor. Bu arsalar, mülkiyeti devlete ait olan ve çeşitli imar durumlarına sahip hazine arazilerini kapsıyor.
Milli Emlak'tan Satılık Arsalar
Milli Emlak tarafından satışa sunulan arsaların en önemli özelliği, devlete ait olmalarıdır. Bu durum, arsaların yasal güvence altında olmasını ve yatırımcıların güvenle alım yapabilmesini sağlıyor. Ayrıca, hazine arazileri genellikle cazip fiyatlarla sunuluyor, bu da özellikle
bütçesini verimli kullanmak isteyen yatırımcılar için büyük bir avantaj sağlıyor. İlan edilen arsaların çoğu, konut alanı olarak belirlenmiş ve yasal dayanakları mevcut, bu da inşaat ve geliştirme projeleri için uygun bir zemin sunuyor.
Milli Emlak'ın yayımladığı bir ilan örneği:
Adıyaman/Besni/Kesmetepe-İnce Hahallesi
- Taşınmaz No: 02020105883
- Pafta/Ada/Parsel: M39C22B1A//561
- İmar Durumu: Evet
- İmar Özellik Adı: Konut Alanı
- Yasal Dayanak: 2886 / 45
- Taşınmaz Yüzölçümü: 296,80 m²
- Hazine Hissesi: 1/1
- Satılacak Yüzölçümü: 296,80 m²