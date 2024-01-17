2024-2025 özel okul zam oranları ne kadar oldu? Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Lise özel okul güncel kayıt fiyat listesi

Özel okullar, yasal sınırları aşarak velileri adeta şaşkına çevirdi. Resmi olarak belirlenen yüzde 57'lik zam sınırını aşan bazı özel okullar, ek ücretlerle yeni bir rekora imza attı. Velilere sunulan fatura, ortalama bir ailenin bütçesini sarsacak düzeyde. Genellikle eğitim kalitesi ve donanımı ile öne çıkan özel okullar, bu kez velileri mali açıdan zor durumda bırakacak adımlar attı. Yapılan araştırmalara göre, bazı okullar 80 bin lira yemek ücreti, 60 bin lira genel gider ve 18 bin lira etkinlik ücreti talep ediyor.
- Önümüzdeki yılın okul yemek ücreti 77 bin lira + KDV olarak belirlenmiş. Okul ücreti ne olacak bu durumda?
- 3'üncü sınıfa giden çocuğumun 2024-2025 yılı eğitim ücreti için görüşmeye gittim. Geçen yıl ile bu yıl arasındaki genel toplam farkı yüzde 150. Genel gider adı altında 60 bin lira istiyorlar. Güya eğitim ücreti yüzde 60 zamlıymış.
BİR DE KAYIT PARASI ÇIKTI
- Oğlum 6'ncı sınıf öğrencisi. Geçen yıl 65 bin liraya kayıt yaptırırken, bu yıl taksitli ödeme seçeneğiyle 154 bin 348 lira, nakit ödeme durumunda ise 149 bin 200 lira kayıt yenileme ücreti talep edildi. 50 bin-60 bin lira yemek ücreti, 40 bin-50 bin lira genel giderler ve bunlara ek olarak kayıt ücreti gibi kalemler bulunuyor.