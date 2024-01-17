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2024-2025 özel okul zam oranları ne kadar oldu? Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Lise özel okul güncel kayıt fiyat listesi

Özel okulların başlattığı erken kayıt dönemi, bazı velileri şaşkına çevirdi. Okulların açıkladığı masraf listelerindeki yüksek oranlı artışlar ve ek ücretler, veliler arasında endişe ve şikayetlere neden oldu. Ara sınıflar için belirlenen okul ücretlerine yüzde 57'ye varan zamlar eklenince, ek masraflarla birlikte toplam maliyet daha da arttı. İstanbul'da bazı özel okulların talep ettiği ücretler 30-80 bin lira aralığında değişirken, yemek ücretlerinin de 2'ye hatta 3'e katlandığı görüldü. Ayrıca genel gider ve etkinlik gibi ek ücretler de velileri şaşırtan diğer faktörler arasında yer alıyor. İşte velilerden gelen bazı şikayetlerin detayları:

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Giriş Tarihi 18 Ocak 2024, 10:38 Güncelleme 18 Ocak 2024, 10:38
2024-2025 özel okul zam oranları ne kadar oldu? Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Lise özel okul güncel kayıt fiyat listesi

Özel okullar, yasal sınırları aşarak velileri adeta şaşkına çevirdi. Resmi olarak belirlenen yüzde 57'lik zam sınırını aşan bazı özel okullar, ek ücretlerle yeni bir rekora imza attı. Velilere sunulan fatura, ortalama bir ailenin bütçesini sarsacak düzeyde. Genellikle eğitim kalitesi ve donanımı ile öne çıkan özel okullar, bu kez velileri mali açıdan zor durumda bırakacak adımlar attı. Yapılan araştırmalara göre, bazı okullar 80 bin lira yemek ücreti, 60 bin lira genel gider ve 18 bin lira etkinlik ücreti talep ediyor.


- Önümüzdeki yılın okul yemek ücreti 77 bin lira + KDV olarak belirlenmiş. Okul ücreti ne olacak bu durumda?

- 3'üncü sınıfa giden çocuğumun 2024-2025 yılı eğitim ücreti için görüşmeye gittim. Geçen yıl ile bu yıl arasındaki genel toplam farkı yüzde 150. Genel gider adı altında 60 bin lira istiyorlar. Güya eğitim ücreti yüzde 60 zamlıymış.



BİR DE KAYIT PARASI ÇIKTI

- Oğlum 6'ncı sınıf öğrencisi. Geçen yıl 65 bin liraya kayıt yaptırırken, bu yıl taksitli ödeme seçeneğiyle 154 bin 348 lira, nakit ödeme durumunda ise 149 bin 200 lira kayıt yenileme ücreti talep edildi. 50 bin-60 bin lira yemek ücreti, 40 bin-50 bin lira genel giderler ve bunlara ek olarak kayıt ücreti gibi kalemler bulunuyor.



- 2023-2024 dönemi için 44 bin 506 lira eğitim-öğretim ve 16 bin lira yemek bedeli olmak üzere toplamda 60 bin 506 lira ödeme yaptım. Gelecek yıl için ise okul yönetimi, yemek dahil peşin ödeme yapılırsa 135 bin, taksitli ödenecekse 145 bin lira talep ediyor. Bu da, yaklaşık yüzde 140 gibi bir artışa işaret ediyor.



1 GÜNDE 9.400 TL FARK

- Okuldan gelen mesajda 50 bin lira olarak belirlenen yemek ücretinin, eğer pazartesiye kadar ödenirse sabit kalacağı, ancak Salı günü ödenirse 59 bin 400 liraya çıkacağı söylendi. Ayrıca bu parayı ödemezsek okul kaydının yenilenmeyeceği belirtildi. Yemek fiyatlarına müdahale edilmesini, yemek ücretlerinin zorunlu olmaktan çıkarılarak tercihe bağlı hale getirilmesini istiyoruz.



- Okulumuz KDV hariç 35 bin lira yemek parası istiyor. Bu da yetmezmiş gibi 15 bin lira da etkinlik ücreti var. Yüzde 18 KDV de ekleyip 17 bin 700 lira alıyorlar.
- Geçen sene yemek ve KDV dahil 83 bin 200 lira olan 4. sınıf kayıt ücreti şimdi erken kayıt yaparsak 246 bin 538 lira. Üstelik yemek hariç. Kırtasiye 50 bin, kıyafet 20 bin lira...

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