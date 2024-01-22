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22 Ocak altın gram fiyatı ne kadar? Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altın fiyatları kaç para oldu? İşin uzmanı açıkladı: ''Gram altın çılgın atacak''

Altın piyasasındaki son gelişmeleri yakından takip etmek, yatırımcılar için büyük önem taşıyor. 22 Ocak 2024 tarihinde altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik, hem ons altın hem de gram altın fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Ayrıca dolar kuru da altın fiyatlarındaki dalgalanmaları etkileyen önemli bir faktör haline geliyor. Bu nedenle yatırımcılar, altın alım satımı yapmadan önce piyasa koşullarını ve güncel fiyatları yakından incelemelidir. Ons altın fiyatları, uluslararası piyasalarda yaşanan gelişmelere bağlı olarak değişkenlik gösterir. Özellikle ekonomik belirsizlikler, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının politika kararları, ons altın fiyatları üzerinde büyük etkilere neden olabilir.

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Giriş Tarihi 22 Ocak 2024, 10:55 Güncelleme 22 Ocak 2024, 10:55
22 Ocak altın gram fiyatı ne kadar? Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altın fiyatları kaç para oldu? İşin uzmanı açıkladı: ’’Gram altın çılgın atacak’’

Altın piyasasındaki fiyat hareketleri, yatırımcıların büyük ilgisini çekiyor. 22 Ocak 2024 tarihlerinde, gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne seviyelere ulaştı? Son günlerdeki karmaşık fiyatlamalar ve FED'in faiz indirimleri, altın piyasasını etkiledi. İşte bu hafta sonunun altın fiyatlarına ilişkin detaylar:

Ons Altın Fiyatları

Ons altın fiyatları, son dönemde bir miktar dalgalanma yaşadı. Ancak uzmanlara göre, bu dalgalanmaların kalıcı bir fiyat düşüşüne işaret etmediği belirtiliyor. İslam Memiş, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı olarak, ons altın fiyatlarının hala alım fırsatları sunabileceğini ve ilerleyen dönemde tekrar bu seviyelere ulaşmanın zor olabileceğini vurguluyor.

İslam Memiş, gram altın hakkında şunları söylüyor: "Gram altın, fiziki tarafta 2.050 TL - 2.060 TL arasında işlem görmektedir. Bugün gram altın serbest piyasada 2.070 TL rakamını gördü ama ons altındaki gerileme ile beraber 15 TL civarında bir düşüş yaşandı. Gram altın için bu haftaki fiyat aralığımız 2.040 TL ile 2.070 TL aralığı olacaktır. Bu hafta gram altında gerilemeler, yatırımcılar için alım fırsatlarına işaret etmektedir. Yakın gelecekte gram altında 1-2 haftalık süreç içinde 50 TL'lik bir yükseliş beklemekteyiz."

Altın piyasasında en az fiyat hareketleri kadar etkili olan bir diğer faktör ise jeopolitik risklerdir. Bu faktör, altın fiyatlarının dalgalanmasına neden olan önemli bir etkendir. Jeopolitik gelişmeler, dünya genelindeki siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklar altın talebini artırabilir ve fiyatları yükseltebilir. Altın piyasası, ons ve gram altın fiyatlarında yaşanan hareketlilikle dikkat çekmektedir. İslam Memiş'e göre, altın yatırımcıları için hala alım fırsatları mevcuttur. Jeopolitik risklerin etkisi altında, altın piyasasının gelecekteki seyri belirsiz olabilir. Ancak doğru analizler ve uzman görüşleri, yatırımcılara yol gösterebilir.

Alım Fırsatı: Gram Altın ve Ons Altın

Altın fiyatlarındaki düşüş, yatırımcılar için birer alım fırsatı olabilir. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bu haftaki gerilemenin özellikle gram altın için alım fırsatı sunduğunu belirtiyor. Gram altın, düşüş sonrasında tekrar yükselişe geçebilecek potansiyele sahip. İslam Memiş'in açıklamalarına göre, ons altın 2.018 dolara gerilemiş durumda ve bu da yatırımcılara alım fırsatı sunuyor. Altın fiyatlarının genel seyrinin yukarı yönlü olduğuna dikkat çekiliyor.

22 Ocak'ta Altın Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Altın, genellikle enflasyonist bir ortamda "enflasyondan korunma amacıyla" tercih edilen bir yatırım aracı olarak dikkat çeker. Fed'in sıkı para politikası uyguladığı bir dönemde gevşemesi ve enflasyonun devam etme beklentileri, genel anlamda altın fiyatları için destekleyici bir faktör olabilir. Ancak tam tersi bir durumda, yani Fed'in para politikasını sıkılaştırması veya enflasyon beklentilerinin azalması durumunda, altın fiyatları üzerinde baskı oluşabilir.

Altın fiyatlarının güncel durumu da yatırımcılar için büyük bir önem taşır. İşte altın fiyatlarının güncel durumu:

GRAM ALTIN FİYATI

  • Alış (TL): 1.969,16 Türk Lirası.
  • Satış (TL): 1.969,42 Türk Lirası.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

  • Alış (TL): 3.357,00 Türk Lirası.
  • Satış (TL): 3.441,00 Türk Lirası.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

  • Alış (TL): 13.387,00 Türk Lirası.
  • Satış (TL): 13.622,00 Türk Lirası.

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

  • Alış (USD): 2.028,40 Türk Lirası.
  • Satış (USD): 2.028,74 Türk Lirası.

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

  • Alış (TL): 1.876,25 Türk Lirası.
  • Satış (TL): 1.893,39 Türk Lirası.

Piyasaların Merkez Bankası Faiz Kararı Beklentisi

Piyasaların şu anda odaklandığı en önemli konu, 25 Ocak 2024 tarihinde açıklanacak Merkez Bankası faiz kararı. Bu kararın, hem döviz kurları hem de altın fiyatları üzerinde önemli bir etkisi olması bekleniyor. Yatırımcılar ve ekonomi uzmanları, Merkez Bankası'nın bu kritik kararını ve piyasalara olası etkilerini yakından takip ediyor.

Canlı Altın Fiyatları

Not: Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.

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