22 Ocak altın gram fiyatı ne kadar? Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altın fiyatları kaç para oldu? İşin uzmanı açıkladı: ’’Gram altın çılgın atacak’’

Altın piyasasında en az fiyat hareketleri kadar etkili olan bir diğer faktör ise jeopolitik risklerdir. Bu faktör, altın fiyatlarının dalgalanmasına neden olan önemli bir etkendir. Jeopolitik gelişmeler, dünya genelindeki siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklar altın talebini artırabilir ve fiyatları yükseltebilir. Altın piyasası, ons ve gram altın fiyatlarında yaşanan hareketlilikle dikkat çekmektedir. İslam Memiş 'e göre, altın yatırımcıları için hala alım fırsatları mevcuttur. Jeopolitik risklerin etkisi altında, altın piyasasının gelecekteki seyri belirsiz olabilir. Ancak doğru analizler ve uzman görüşleri, yatırımcılara yol gösterebilir.

Altın fiyatlarındaki düşüş, yatırımcılar için birer alım fırsatı olabilir. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş , bu haftaki gerilemenin özellikle gram altın için alım fırsatı sunduğunu belirtiyor. Gram altın, düşüş sonrasında tekrar yükselişe geçebilecek potansiyele sahip. İslam Memiş'in açıklamalarına göre, ons altın 2.018 dolara gerilemiş durumda ve bu da yatırımcılara alım fırsatı sunuyor. Altın fiyatlarının genel seyrinin yukarı yönlü olduğuna dikkat çekiliyor.

22 Ocak'ta Altın Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Altın, genellikle enflasyonist bir ortamda "enflasyondan korunma amacıyla" tercih edilen bir yatırım aracı olarak dikkat çeker. Fed'in sıkı para politikası uyguladığı bir dönemde gevşemesi ve enflasyonun devam etme beklentileri, genel anlamda altın fiyatları için destekleyici bir faktör olabilir. Ancak tam tersi bir durumda, yani Fed'in para politikasını sıkılaştırması veya enflasyon beklentilerinin azalması durumunda, altın fiyatları üzerinde baskı oluşabilir.

Altın fiyatlarının güncel durumu da yatırımcılar için büyük bir önem taşır. İşte altın fiyatlarının güncel durumu:

GRAM ALTIN FİYATI

Alış (TL): 1.969,16 Türk Lirası.

Satış (TL): 1.969,42 Türk Lirası.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış (TL): 3.357,00 Türk Lirası.

Satış (TL): 3.441,00 Türk Lirası.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI