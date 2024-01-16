Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten valilere tasarruf uyarısı: Makam aracınızı satın TOGG alın

O açığı nasıl finanse edeceğiz? Borçla. Borçla finanse etmek bugünkü yüksek faiz sürecinde memleketin imkânlarının yatırım ve hizmet yerine faize gitmesi demektir. O yüzden sizin de üzerinize görev düşüyor. Ben defterlerimi son sayfasına kadar kullanıyorum. Beyaz kağıt falan kullanmıyorum. Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası. Lütfen tasarruf tedbirleri konusunda maksimum hassasiyet gösterin. Gösterişten uzak, mütevazi bir kamu anlayışına her alanda mecburuz.

HAK EDENE ÖDEME: Bu sene sosyal yardımların bütçesi 497 milyar TL. Tüm Türkiye'deki yatırımlar ki bir kısmı depremle ilgili yatırımlar, onları ayrı tuttuğumuz zaman 800 milyar TL. Bunları sadece hak edenlere ödememiz gerekiyor. Hak etmeyene lütfen vermeyin. Alttaki ekipler iyice denetlesin. Bu ülkede o kadar çok kayıt dışılık var ki. Adamın serveti var ama görünürde hiçbir şey yok.