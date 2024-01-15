7.500 TL alan emeklilere intibak fark hesabı çıktı! Kök maaşta ’5510 Ek 19’ detayına dikkat! Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal A Haber’de yanıtladı

Ocak ayının gelmesiyle birlikte emekli maaşlarına yapılacak olan zamlar ve kök maaş hesaplamaları, emekliler arasında merak konusu haline geldi. Emekli maaşlarının temelini oluşturan kök maaş, ek zamlar olmaksızın ödenen maaşın ham hali anlamına gelirken, hesaplaması birçok kişi için karmaşık bir konu olarak karşımıza çıkıyor.