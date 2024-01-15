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7.500 TL alan emeklilere intibak fark hesabı çıktı! Kök maaşta '5510 Ek 19' detayına dikkat! Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal A Haber'de yanıtladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gündemde olan emeklilere yönelik zam konusu, AK Parti tarafından belirlenen refah payı ve en düşük emekli maaşı için tarihle birlikte şekilleniyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı üzerine yapılan hesaplamaları paylaştı.

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Giriş Tarihi 15 Ocak 2024, 23:12 Güncelleme 15 Ocak 2024, 23:12
7.500 TL alan emeklilere intibak fark hesabı çıktı! Kök maaşta ’5510 Ek 19’ detayına dikkat! Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal A Haber’de yanıtladı

Ocak ayının gelmesiyle birlikte emekli maaşlarına yapılacak olan zamlar ve kök maaş hesaplamaları, emekliler arasında merak konusu haline geldi. Emekli maaşlarının temelini oluşturan kök maaş, ek zamlar olmaksızın ödenen maaşın ham hali anlamına gelirken, hesaplaması birçok kişi için karmaşık bir konu olarak karşımıza çıkıyor.

KÖK MAAŞ NEDİR?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal A Haber canlı yayınında emekli kök maaşlarına dair önemli açıklamalarda bulundu.

İşte açıklamalarından öne çıkanlar;

Kök maaş vatandaşlarımızın sosyal güvenlik sistemi içerisinde ödedikleri primlerden daha sonra hesaplanarak bulunan maaş kök maaş.

Bugün hiç kimsenin emekli maaşı 7.500 TL'nin üstünde değil. Ama geri planda kök maaşları 7.500 TL'nin altında olan rakamlarla da karşılaşıyoruz.

İNTİBAK FARK TUTARINA DİKKAT!

e-Devlet üzerinden giriş.

Arama kısmına "4A emekli aylığı" yazın.

İlk bağlantıya tıklayıp daha sonra detayı tıkla.

Çıkan sayfada "5510 Ek 19 intibak fark tutarı" yazan yerdeki rakamı 7.500 TL'den çıkarın. Kök maaşını bulmuş olur. Bu eski SSK'lılar şimdiki 4A'lılar için.

Aynısını 4B için de yapmak mümkün.

7.500 TL yüzde 50 üzerinden artarsa 11.250 TL'ye geliyor.

Yüzde 55 artarsa 11.625 TL'ye gelmiş olacak.

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