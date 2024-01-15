7.500 TL alan emeklilere intibak fark hesabı çıktı! Kök maaşta ’5510 Ek 19’ detayına dikkat! Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal A Haber’de yanıtladı

Ocak ayının gelmesiyle birlikte emekli maaşlarına yapılacak olan zamlar ve kök maaş hesaplamaları, emekliler arasında merak konusu haline geldi. Emekli maaşlarının temelini oluşturan kök maaş, ek zamlar olmaksızın ödenen maaşın ham hali anlamına gelirken, hesaplaması birçok kişi için karmaşık bir konu olarak karşımıza çıkıyor.
KÖK MAAŞ NEDİR?
Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal A Haber canlı yayınında emekli kök maaşlarına dair önemli açıklamalarda bulundu.
İşte açıklamalarından öne çıkanlar;
Kök maaş vatandaşlarımızın sosyal güvenlik sistemi içerisinde ödedikleri primlerden daha sonra hesaplanarak bulunan maaş kök maaş.
Bugün hiç kimsenin emekli maaşı 7.500 TL'nin üstünde değil. Ama geri planda kök maaşları 7.500 TL'nin altında olan rakamlarla da karşılaşıyoruz.
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