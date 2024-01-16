Reklam Kurulu’ndan 24 milyon lira ceza!

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 9 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilen 341 sayılı Reklam Kurulu toplantısında, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari uygulamalar incelendi.

Yılın ilk toplantısında görüşülen 162 adet dosyadan 141'i mevzuata aykırı bulunurken, söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 24 milyon 608 bin 587 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi. GERÇEĞİ YANSITMAYAN "İNDİRİMLİ SATIŞ REKLAMLARINA" 7 MİLYON TL İDARİ PARA CEZASI

Tüketicileri aldatan, yanıltan, gerçekte olduğundan daha fazla indirim yapılıyormuş algısı oluşturan indirimli satış reklamları ve uygulamaları hakkında incelemelerde bulunan Reklam Kurulu, indirimli satış dosyaları hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 7 milyon 46 bin 663 lira idari para cezası uyguladı.