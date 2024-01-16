SSK emekli zammı 2024 refah payı hesaplama | Refah payı dahil en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? e-Devlet emekli maaşı sorgulama

Özellikle emeklilere refah payı konusu, kamuoyunun gündeminde önemli bir yer tutuyor. Emekli maaşlarına refah payı ya da seyyanen zam yapılıp yapılmayacağı, vatandaşlar tarafından büyük bir merakla bekleniyordu.
Özellikle emeklilere refah payı konusu, kamuoyunun gündeminde önemli bir yer tutuyor. Emekli maaşlarına refah payı ya da seyyanen zam yapılıp yapılmayacağı, vatandaşlar tarafından büyük bir merakla bekleniyordu.
EMEKLİYE REFAH PAYI YA DA SEYYANEN ZAM 2024 VERİLECEK Mİ?
SSK, Bağ-Kur, tarım emeklisi, dul ve yetim maaşı alanlar bugünkü Kabine toplantısını merakla takip etmeye başladı. Kabine'nin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni zam oranlarını açıklayabilir. Mevcutta emekliler yüzde 37,57 oranında zammı hak etmişti. Refah payı ve ek zamla birlikte bu oranın yüzde 50 civarına yaklaşması bekleniyor. Kabine Toplantısı'nın ardından emekli zammı haberimiz içerisine eklenecektir.
"EMEKLİLERİ ENFLASYONA EZDİRMEMEK, BU ANA PRENSİBİMİZ"
Emekli maaşlarıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Hiçbir zaman çalışanları, emeklileri enflasyona ezdirmemek, bu ana prensibimiz. 20 yılımıza baktığınızda da bunu fiilen uyguladığımızı görürsünüz. Ama bazı emekli aylıklarının şu veya bu sebeple, düşük prim ödeme olabilir, az süre çalışma olabilir, burada bu işi daha iyi bilen uzman arkadaşlarımız da var. Ücreti düşük olanlar var, bunları 7 bin 500'e kanunla getirdiğinizde kök ücret düşük kaldığı için bir sonraki oransal artışlarda sorun yaşanabiliyor, böyle bir durumla karşı karşıyayız doğrusu.
Ama bir taraftan da normal primiyle bu civarda yine maaş alanlar var, şimdi ikisini birbirinden ayırmak lazım. Yani kök ücreti de 7 bin 500 civarında olan bir topluluk da var, dolayısıyla o sayıların hepsini kök ücreti 7 bin 500'den düşük diye görmemek lazım, 7 bin 400 vardır, 300 vardır, en düşük 5 bin-5 bin 500'ler civarında diye biliyorum, ama burada bir skala var. Ona yakın olan kök ücreti olan var, daha uzak olan var, buralarda da bir anlamda bir sosyal denge anlamında kanuni düzenlemeyle oluyor bunlar biliyorsunuz, idari kararla gerçekleşen şeyler değil, bir kanun gerekiyor. Az önce bahsettiğim emekliler ve SSK, BAĞKUR arasındaki dengelenme konusunda da yine bir kanuni düzenleme ihtiyacı var.
Biliyorsunuz son dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız ilan etti o desteğimizi, asgari ücret belirlenirken kayıt dışılık artmasın, işletmelerimizin rekabet gücü korunsun, istihdam korunsun diye kamu da bir fedakârlık yaptı orada. Yanlış hatırlamıyorsam bir 700 lira katkı olacak bu asgari ücretlilerimizle ilgili. Daha önce de vergi dışı bırakmıştık zaten, oradan da çok büyük bir gerçekten vergi harcaması söz konusu, sıfır vergi alıyoruz bütün asgari ücrete kadar olan tüm gelirlerden" şeklinde konuştu.