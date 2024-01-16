İngiliz sivil toplum kuruluşu Oxfam: Trilyoner olmak için 10 yıl, yoksulluğu bitirmek için 229 yıl lazım

İngiliz sivil toplum kuruluşu Oxfam, Davos Dünya Ekonomik Forumu öncesi yayınlandığı raporda, dünyanın en zengin 5 iş insanının servetinin 2020'den bu yana yüzde 114 artarak 869 milyar dolara çıktığını, 5 milyar insanın ise yoksullaştığını ifade etti.

Oxfam'a göre dünya 10 yıl içinde ilk trilyonerine sahip olacak, ancak yoksulluk 229 yıl daha sürecek. Oxfam'ın İcra Direktörü Amitabh Behar, "Şirketler, işçileri sıkıştırarak, vergiden kaçarak, devleti özelleştirerek ve iklim çöküşünü teşvik ederek, sonsuz serveti ultra zengin sahiplerine akıtıyor. Dünya çapında insanlar güvencesiz ve güvensiz işlerde çoğunlukla asgari ücret karşılığında daha fazla ve daha uzun saatler çalışıyor" dedi.



DAVOS'UN GÜNDEMİ YAPAY ZEKA

İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen 54. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) başladı. Bu yıl 54'üncü kez gerçekleştirilen zirveye, 120 ülkeden 2 bin 800'den fazla katılım olacak. Davos'ta düzenlenen zirvenin ana konuları arasında enerji dönüşümü, küreselleşme, üretken yapay zeka, kurumları güçlendirme, popülizmin yükselişi ve teknolojideki gelişmeler, tıp alanındaki hızlı gelişmelerin toplumu dönüştürmesi, robotik sistemler ve sürdürebilirlik gibi başlıklar olacak.