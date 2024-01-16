Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "Bütçe açığı OVP rakamının altında"

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremin yaralarını sarmak için yapılan rekor harcamalara rağmen, bütçe açığını Orta Vadeli Program (OVP) tahminlerinin altında tutmayı başardı. Deprem harcamaları hariç bakıldığında ise bütçe açığında Maastrich kriterlerinin de altında kalındı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan bütçe uygulamaları sonuçlarına göre, 2023'te bütçe giderleri yüzde 123.8 artarak 6 trilyon 585 milyar lira, bütçe gelirleri ise yüzde 86.1 artarak 5 trilyon 210 milyar lira oldu.