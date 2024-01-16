Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "Bütçe açığı OVP rakamının altında"

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremin yaralarını sarmak için yapılan rekor harcamalara rağmen, bütçe açığını Orta Vadeli Program (OVP) tahminlerinin altında tutmayı başardı. Deprem harcamaları hariç bakıldığında ise bütçe açığında Maastrich kriterlerinin de altında kalındı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan bütçe uygulamaları sonuçlarına göre, 2023'te bütçe giderleri yüzde 123.8 artarak 6 trilyon 585 milyar lira, bütçe gelirleri ise yüzde 86.1 artarak 5 trilyon 210 milyar lira oldu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bütçe açığının OVP beklentilerinin yaklaşık 258 milyar lira altında, 1 trilyon 375 milyar lira olarak gerçekleştiğine işaret ederek, "Bütçe açığının milli gelire oranı ise yüzde 6.4 olan OVP öngörülerinin 1 puan altında yüzde 5.4 seviyesinde gerçekleşti. Deprem harcamaları hariç tutulduğunda ise bu oran yüzde 1.7 seviyesinde" diye konuştu. Bakan Şimşek, bütçe açığındaki bu olumlu görünümde, öngörülenden daha yüksek gelir tahsilatının etkili olduğunu bildirdi.