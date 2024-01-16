7.500 TL ve altında maaş alan SSK, Bağ-kur’luların maaş tablosu belli oldu! Kök zam hesaplaması sil baştan değişti! İşte en yeni kök maaşlar

EMEKLİLER KÖK MAAŞLARINI BİLMİYOR

En düşük emekli maaşı alan kişilerin büyük çoğunluğu kök maaşını bilmiyor. 7500 lira en düşük emekli aylığı aldıkları için aslında hak ettikleri gerçek aylıkları bilmedikleri için maaşlara yapılan zamlarla kök maaşlarının ne kadar olduğunu da tahmin edemiyorlar.



Kök maaşı bulmak için çok kolay yöntemler kullanılıyor. e-Devlet şifresi olan tüm SSK ve Bağ-Kur emeklileri kök maaşlarını birkaç dakika içinde tespit edebiliyor.