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7.500 TL ve altında maaş alan SSK, Bağ-kur'luların maaş tablosu belli oldu! Kök zam hesaplaması sil baştan değişti! İşte en yeni kök maaşlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin maaşlarına 2024 yılı için yapılan ek zammı açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, emeklilere 5 puanlık artışla birlikte yüzde 42.60 oranında zam yapıldı. En düşük emekli maaşı da yüzde 33.33 oranında artırılarak 7500 liradan 10 bin liraya yükseltildi.

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Giriş Tarihi 16 Ocak 2024, 22:17 Güncelleme 16 Ocak 2024, 22:17
7.500 TL ve altında maaş alan SSK, Bağ-kur’luların maaş tablosu belli oldu! Kök zam hesaplaması sil baştan değişti! İşte en yeni kök maaşlar

Yeni yılın ilk Kabine Toplantısı, 16 Ocak tarihinde saat 14:00'ta gerçekleşti ve emeklileri ilgilendiren önemli kararlar alındı. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), Bağ-Kur ve Tarım emeklilerinin maaşlarına ek bir zam yapılacağını duyurdu. Yapılan ek zam oranı, emekli maaşlarına yüzde 42.60'luk bir artış getirecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR 2024?

En düşük emekli maaşına da yüzde 33.33 oranında zam yapılarak 7500 liradan 10 bin liraya yükseldiğini duyuruldu.

EMEKLİYE EK ZAM NE KADAR OLDU 2024?

Milyonlarca emekli maaşlarına yapılacak zam oranı netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin maaşlarına 5 puanlık artış yapıldığını ve zammın yüzde 42.60 olduğunu açıkladı. Emekli maaşlarına yapılan zam kök maaşları da etkilemiş oldu.

EMEKLİLER KÖK MAAŞLARINI BİLMİYOR

En düşük emekli maaşı alan kişilerin büyük çoğunluğu kök maaşını bilmiyor. 7500 lira en düşük emekli aylığı aldıkları için aslında hak ettikleri gerçek aylıkları bilmedikleri için maaşlara yapılan zamlarla kök maaşlarının ne kadar olduğunu da tahmin edemiyorlar.

Kök maaşı bulmak için çok kolay yöntemler kullanılıyor. e-Devlet şifresi olan tüm SSK ve Bağ-Kur emeklileri kök maaşlarını birkaç dakika içinde tespit edebiliyor.

SSK VE BAĞ-KURLULARIN KÖK MAAŞI NASIL BULUNUR?

7500 lira en düşük emekli maaşı alanlar kök maaşı bulmak için farklı yöntemleri kullanması gerekiyor.

SSK'dan emekli olanlar için e-Devlet'e giriş yapıp arama kısmına 4A Emekli Aylığı yazıp çıkan ilk bağlantıya tıklaması gerekiyor.

Ardından gelen sayfada "Detay" kısmına tıklayıp açılan pencerede en alt kısımlarda yer alan "5510 Ek 19 Miktarı" yazan yerdeki tutarı 7500 liradan çıkarması gerekiyor. Böylece kök maaş ek ödeme dahil ortaya çıkmış oluyor.

Bağ-Kurlular ise e-Devlet'e girip arama kısmına "4B Emekli Aylığı" yazıp çıkan ilk bağlantıya tıklaması gerekiyor.

Ardından gelen pencerede "4B Emekli Aylık Bilgilerinize ait barkodlu belge almak istiyorsanız tıklayın" sekmesini tıkladıktan sonra gelen pencerede SGK'ya ait döküm görülecektir.

Sayfanın en altında "Ek Madde 19 İntibak Fark Tutarı" yazan yerin karşısındaki rakamları 7500 liradan çıkarınca kök maaşınızı ek ödeme dahil bulabilirsiniz.

MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşını çekebiliyorlar. Bu tarihlere zam düzenlemesi yetişmezse zam farkının ayrıca yatırılması için tarih belirlenmesi bekleniyor.

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