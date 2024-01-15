Türkiye’ye Kasım’da 1 milyar 260 milyon dolarlık yatırım girişi!

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), geçtiğimiz Kasım ayında Türkiye'ye 1 milyar 260 milyon dolar değerinde uluslararası doğrudan yatırım (UDY) girişi gerçekleştiğini açıkladı. Kasım'da, UDY girişinin 642 milyon dolarını yatırım sermayesi girişleri, 256 milyon dolarını yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı, 410 milyon dolarını borçlanma araçları oluşturdu.



Sektörel kompozisyonda 318 milyon dolarlık yatırım (yüzde 50'lik pay) ile finans ve sigorta faaliyetleri öne çıktı. Katar yüzde 47'lik payla Türkiye'ye yatırım sermayesi girişlerinde ilk sırayı alırken, yüzde 11 payla Almanya, yüzde 7 payla Birleşik Krallık izledi.