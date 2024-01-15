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Sömestir tatili, turizm sektörünü hareketlendirdi! Otellerde ön rezervasyonlar yüzde 80'i buldu: İşte fiyatlar...

Yarıyıl tatili için rezervasyonlar hızlanırken, gecelik ortalama fiyatlar kayak otellerinde 10 bin, termalde 7 bin lirayı buluyor. İşte haberin detayları...

Betül Alakent Betül Alakent takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Ocak 2024 Güncelleme 15 Ocak 2024, 07:00
Sömestir tatili, turizm sektörünü hareketlendirdi! Otellerde ön rezervasyonlar yüzde 80’i buldu: İşte fiyatlar...

Okullarda tatil zili Cuma günü çalıyor. 5 Şubat'a kadar devam edecek sömestir tatili, turizm sektörünü hareketlendiriyor. Kayak ve termal otellerde ön rezervasyonlar yüzde 80'i bulurken, son dakika rezervasyonlarıyla birlikte yüzde 90'ların üzerine çıkması bekleniyor.




Tatil döneminde kayak otellerinde iki kişilik standart oda, gecelik ortalama fiyatları 10 bin liradan başlıyor. Termallerde bu fiyat ortalama 7 bin lira. Çocuklar için etüt ve spor etkinlikleri düzenleyen Antalya'da oteller ise iki yetişkin bir çocuk için gecelik ortalama 5 bin lira. Son dönemin gözdesi Kapadokya otellerinde ise iki kişilik oda kahvaltı fiyatları ortalama 4 bin lira. Bu fiyatlar otelin konumu, hizmeti ve oda türüne göre farklılık gösterebiliyor.



HAFTA SONU YOĞUNLUĞU
Kayak merkezleri hafta sonu tatilcilerin akınına uğradı. Kayak severler, Uludağ ve Palandöken başta olmak üzere kış turizmi merkezlerinde büyük bir yoğunluk oluşturdu. Çocuklar kızak yaparken, büyükler de kayak ekipmanlarıyla pistleri doldurdu.

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