Sömestir tatili, turizm sektörünü hareketlendirdi! Otellerde ön rezervasyonlar yüzde 80’i buldu: İşte fiyatlar...







Tatil döneminde kayak otellerinde iki kişilik standart oda, gecelik ortalama fiyatları 10 bin liradan başlıyor. Termallerde bu fiyat ortalama 7 bin lira. Çocuklar için etüt ve spor etkinlikleri düzenleyen Antalya'da oteller ise iki yetişkin bir çocuk için gecelik ortalama 5 bin lira. Son dönemin gözdesi Kapadokya otellerinde ise iki kişilik oda kahvaltı fiyatları ortalama 4 bin lira. Bu fiyatlar otelin konumu, hizmeti ve oda türüne göre farklılık gösterebiliyor.