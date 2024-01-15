Refah payı için karar ’zam’anı! Hangi formüller gündemde | Süreç nasıl ilerleyecek? Emeklilere ne zaman yansıyacak?

FARKLI SENARYOLAR VAR

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 37.57'lik zam oranının refah payıyla artırılması ve 7 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığı ödemesinin yükseltilmesine yönelik farklı senaryoların yer aldığı çalışma, Kabine'de masaya yatırılacak. Bu ay memur emeklilerinin zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden 11.68 daha yüksek çıkarken, Temmuz'da da SSK ve Bağ-Kur'luların artışının daha fazla olacağı hesaplanıyor. 2024 yılı zam oranlarının eşitlenmesi kapsamında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının bu ay eklenecek refah payıyla yüzde 44-45 seviyelerine yükseltileceği tahminleri ön plana çıkıyor. En düşük emekli aylığı ödemesi için de 10 bin lira seviyesi konuşuluyor. Emeklilere yönelik iyileştirme için kararı Erdoğan verecek. Ardından Meclis süreci başlatılacak.