Refah payı için karar ’zam’anı! Hangi formüller gündemde | Süreç nasıl ilerleyecek? Emeklilere ne zaman yansıyacak?

Emeklilerin heyecanla beklediği ek zam bu hafta belli oluyor. Memur emeklileriyle SSK ve Bağ- Kur emeklileri arasında bu yıl oluşan zam farkını dengelemek için başlatılan çalışma tamamlandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonunda Çalışma Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan çalışma, Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.
FARKLI SENARYOLAR VAR
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 37.57'lik zam oranının refah payıyla artırılması ve 7 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığı ödemesinin yükseltilmesine yönelik farklı senaryoların yer aldığı çalışma, Kabine'de masaya yatırılacak. Bu ay memur emeklilerinin zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden 11.68 daha yüksek çıkarken, Temmuz'da da SSK ve Bağ-Kur'luların artışının daha fazla olacağı hesaplanıyor. 2024 yılı zam oranlarının eşitlenmesi kapsamında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının bu ay eklenecek refah payıyla yüzde 44-45 seviyelerine yükseltileceği tahminleri ön plana çıkıyor. En düşük emekli aylığı ödemesi için de 10 bin lira seviyesi konuşuluyor. Emeklilere yönelik iyileştirme için kararı Erdoğan verecek. Ardından Meclis süreci başlatılacak.
YENİ AYLIKLAR YATIRILIYOR
Emeklilere maaş ödemeleri 17 Ocak'ta başlıyor. SSK emeklileri aylıklarını 17-26 Ocak'ta, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Ocak'ta alacak. Emekliler aylıklarını kök aylığa yüzde 37.57 zam yansıtılmış olarak alacak. En düşük maaş ödemesi de 7 bin 500 lira üzerinden yapılacak. Ek artışla oluşan fark yasa çıkınca yatırılacak.