Evlat edinene erken emeklilik! Evlat edinen çiftler analık izni kullanabilir mi? Doğum borçlanması ve izin haklarının detayları...





3 ÇOCUK EVLAT EDİNEN HER BİRİ İÇİN BORÇLANARAK ERKEN EMEKLİ OLABİLİR Mİ?

Eksik günü olan kadın sigortalılar her bir çocuk için 720, 3 çocuk için de toplam 2160 gün borçlanma yoluyla hizmet alıp erken emekli olabilir. Evlat edinen evli ya da bekar kadın çalışanlar da evlat edindiği 3 çocuk için 2160 gün borçlanarak eksik günlerini tamamlayabilir.





EVLAT EDİNEN ÇİFTLER ANALIK İZNİ KULLANABİLİR Mİ?

3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birine veya evlat edinen çalışana çocuğun aileye fiilen teslim edildiği tarihten itibaren 8 haftalık analık izni hakkı doğuyor. Analık izninin bitiminden itibaren çocuğun bakımı için kadın çalışan ile (3 yaşını doldurmayan çocuk) evlat edinen çalışanlara istekleri halinde birinci çocuk için 60, ikinci çocuk için 120, sonraki çocuklar için 180 gün süreyle yarım zamanlı çalışma yapabiliyor. İkiz çocukta bu sürelere 30'ar gün daha ekleniyor. Doğum izni sonrası 6 aya kadar ücretsiz izin hakkı bulunuyor.





OKUL ÇAĞINA KADAR KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA

Doğum izni sonrası ilköğretim çağına kadar kısmi süreli çalışma hakkından evlat edinen de yararlanabilir mi? 3 yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferiden evlat edinenler de çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten itibaren aynı koşullarla ve eşlerin her ikisinin çalışıyor olması koşulu ile bu haktan yararlanabilir. Doğum izinlerinin bitiminden sonra, çocuğun anne veya babası ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar kısmi süreli çalışma talebinde bulunabilir. Bekar çalışan da aynı hakka sahip bulunuyor. İşe dönüp sonra yeniden bu haktan yararlanma imkanı bulunmuyor. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN