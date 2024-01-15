Evlat edinene erken emeklilik! Evlat edinen çiftler analık izni kullanabilir mi? Doğum borçlanması ve izin haklarının detayları...

Hükümet, 85 milyon vatandaşa yönelik sosyal koruma alanlarını güçlendirirken, evlat edinen kadınlara 3 çocuğa kadar borçlanma imkânıyla emeklilik kapısı açıyor.
Hükümet, 85 milyon vatandaşa yönelik sosyal koruma alanlarını güçlendirirken, evlat edinen kadınlara 3 çocuğa kadar borçlanma imkânıyla emeklilik kapısı açıyor.
2 yaşını geçmemiş bir çocuğu (en fazla 3 çocuk) eşiyle birlikte ya da tek başına evlat edinen kadın sigortalılar da doğum borçlanması yapabiliyor. Sadece SSK'lı kadınlar değil, aynı zamanda Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na tabi kadın çalışanlar da bu kapsamda borçlanma yapabiliyor. Evlat edinenlere sağlanan desteklere ilişkin merak edilen soruların yanıtları şöyle:
HEM DOĞURAN HEM EVLAT EDİNEN ANNE DOĞUM BORÇLANMASI YAPABİLİR Mİ?
Kadın sigortalılar 2 yaşını geçmeyen çocuk evlat edindiğinde borçlanma yapabiliyor. Doğum yaptıktan sonra çocuğunu evlatlık veren de borçlanma hakkına sahip. Evlatlık veren çocuğun yanında kaldığı, evlat edinen de evlat edinme tarihinden çocuk 2 yaşına gelene kadar olan süreyi borçlanabilir. Örneğin; 15 Ocak 2002'de doğum yapan bir kadın 15 Haziran'da çocuğunu evlatlık verdiyse kendisi 15 Ocak ile- 15 Haziran arasındaki 6 aylık süreyi, evlat edinen anne de 15 Haziran-15 Ocak 2004 arasındaki 1.5 yıllık süreyi borçlanabilecek. Bir çocuk için 2 yıl olan borçlanma hakkının 6 ayını çocuğu doğuran, 1.5 yılını da evlat edinen kullanabilecek. Bebek doğar doğmaz alındıysa evlat edinen 2 yılın tamamı için borçlanabilecek.
3 ÇOCUK EVLAT EDİNEN HER BİRİ İÇİN BORÇLANARAK ERKEN EMEKLİ OLABİLİR Mİ?
Eksik günü olan kadın sigortalılar her bir çocuk için 720, 3 çocuk için de toplam 2160 gün borçlanma yoluyla hizmet alıp erken emekli olabilir. Evlat edinen evli ya da bekar kadın çalışanlar da evlat edindiği 3 çocuk için 2160 gün borçlanarak eksik günlerini tamamlayabilir.
EVLAT EDİNEN ÇİFTLER ANALIK İZNİ KULLANABİLİR Mİ?
3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birine veya evlat edinen çalışana çocuğun aileye fiilen teslim edildiği tarihten itibaren 8 haftalık analık izni hakkı doğuyor. Analık izninin bitiminden itibaren çocuğun bakımı için kadın çalışan ile (3 yaşını doldurmayan çocuk) evlat edinen çalışanlara istekleri halinde birinci çocuk için 60, ikinci çocuk için 120, sonraki çocuklar için 180 gün süreyle yarım zamanlı çalışma yapabiliyor. İkiz çocukta bu sürelere 30'ar gün daha ekleniyor. Doğum izni sonrası 6 aya kadar ücretsiz izin hakkı bulunuyor.
OKUL ÇAĞINA KADAR KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA
Doğum izni sonrası ilköğretim çağına kadar kısmi süreli çalışma hakkından evlat edinen de yararlanabilir mi? 3 yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferiden evlat edinenler de çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten itibaren aynı koşullarla ve eşlerin her ikisinin çalışıyor olması koşulu ile bu haktan yararlanabilir. Doğum izinlerinin bitiminden sonra, çocuğun anne veya babası ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar kısmi süreli çalışma talebinde bulunabilir. Bekar çalışan da aynı hakka sahip bulunuyor. İşe dönüp sonra yeniden bu haktan yararlanma imkanı bulunmuyor.