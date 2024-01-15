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Emekliye 17-31 Ocak arasında 2'si 1 arada maaş yatacak! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı herkes için...

Ocak ayı emekliler için kazançlı olacak. Zamlı maaşlarına kavuşacak emekliler için ek ödemeler de hesaplarına geçecek. Emekliler toplamda 2 ayrı ödeme imkanına sahip olacaklar. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Kimlere ek ödeme yatacak? İşte tüm merak edilenler haberimizde...

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Giriş Tarihi 15 Ocak 2024, 18:38 Güncelleme 15 Ocak 2024, 18:38
Emekliye 17-31 Ocak arasında 2’si 1 arada maaş yatacak! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı herkes için...

Yeni yılın başlamasıyla birlikte, emekliler için müjdeli haberler geliyor. Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak artışın yanı sıra, banka promosyonlarıyla da ekonomik destek sağlanacak. Bu çift avantaj, emeklilerin maddi olarak rahatlamasına önemli bir katkı sunacak.

EMEKLİYE 15 BİN TL EK GELİR FIRSATI

Bununla beraber emekli maaş artışı düzenlemeleri için emekli promosyon kampanyaları yenilendi. Emeklilere maaşlarını o bankadan almaları karşılığında ödenen promosyon tutarları 15.000 TL'ye kadar yükseldi. Bankalar bir bir güncellemeye gidiyor. Yeni dönemde daha önce üç ayrı rakam olarak belirlenen promosyonda da değişiklik bekleniyor. Promosyon sınırları maaşlara göre şöyle belirlenmişti:

Emekli aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000 TL
3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç) arası olanlara 3.500 TL
7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 4.500 TL
10.000 lira ve daha fazla olanlara 5.000 TL

BANKA PROMOSYONU İÇİN SINIR DA ARTACAK

7500 TL olarak belirlenen en düşük emekli aylığı Meclis düzenlemesi ile yeniden artacak. Dolayısıyla emekli promsoyon sınırları da bu rakamın çok altında kalacak. Bu nedenle yeni dönemde emekli promosyon sınırlarının yükseltilmesi bekleniyor.

ÖZEL BANKALAR EMEKLİ PROMOSYONLARINI GÜNCELLİYOR

Emekli promosyon sınırları ne olursa olsun bankalar bu rakamların üzerinde kendi kampanyalarını düzenleyerek rakamı yukarı çekebiliyor. Hem en düşük emekli aylığı hem de Ocak zammı öncesi bankalar kesenin ağzını açtı. Banka promosyonları 15 bin TL'yi gördü. Diğer özel bankalar da adım adım kampanyalarda güncellemeye gitmeye başladı.

Bankalar emekli aylığı promosyonları için anlaşma yaparken karşılığında bazı ürün ve hizmetlerini kullandırmak istiyor.

Emekli Maaşı Ödeme Tarihleri:

Ayrıca, emeklilerin her ayın belirli günlerinde alacakları maaşlar da tahsis numarasına göre farklı tarihlerde ödeniyor. İşte 4A SSK ve 4B BAĞ-KUR emeklilerinin maaş ödeme tarihleri:

4A SSK Emekli Maaşları Ödeme Tarihleri:

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında maaşlarını alırlar.

4B BAĞ-KUR Emekli Maaşları Ödeme Tarihleri:

Tahsis numarası son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3 ve 1 olanlar ayın 26'sında,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde maaşlarını alırlar.

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