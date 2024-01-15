Emekliye 17-31 Ocak arasında 2’si 1 arada maaş yatacak! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı herkes için...

ÖZEL BANKALAR EMEKLİ PROMOSYONLARINI GÜNCELLİYOR

Emekli promosyon sınırları ne olursa olsun bankalar bu rakamların üzerinde kendi kampanyalarını düzenleyerek rakamı yukarı çekebiliyor. Hem en düşük emekli aylığı hem de Ocak zammı öncesi bankalar kesenin ağzını açtı. Banka promosyonları 15 bin TL'yi gördü. Diğer özel bankalar da adım adım kampanyalarda güncellemeye gitmeye başladı.

Bankalar emekli aylığı promosyonları için anlaşma yaparken karşılığında bazı ürün ve hizmetlerini kullandırmak istiyor.