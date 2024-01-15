Emekliye 17-31 Ocak arasında 2’si 1 arada maaş yatacak! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı herkes için...

ÖZEL BANKALAR EMEKLİ PROMOSYONLARINI GÜNCELLİYOR
Emekli promosyon sınırları ne olursa olsun bankalar bu rakamların üzerinde kendi kampanyalarını düzenleyerek rakamı yukarı çekebiliyor. Hem en düşük emekli aylığı hem de Ocak zammı öncesi bankalar kesenin ağzını açtı. Banka promosyonları 15 bin TL'yi gördü. Diğer özel bankalar da adım adım kampanyalarda güncellemeye gitmeye başladı.
Bankalar emekli aylığı promosyonları için anlaşma yaparken karşılığında bazı ürün ve hizmetlerini kullandırmak istiyor.
Emekli Maaşı Ödeme Tarihleri:
Ayrıca, emeklilerin her ayın belirli günlerinde alacakları maaşlar da tahsis numarasına göre farklı tarihlerde ödeniyor. İşte 4A SSK ve 4B BAĞ-KUR emeklilerinin maaş ödeme tarihleri:
4A SSK Emekli Maaşları Ödeme Tarihleri:
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında maaşlarını alırlar.
4B BAĞ-KUR Emekli Maaşları Ödeme Tarihleri:
Tahsis numarası son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3 ve 1 olanlar ayın 26'sında,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde maaşlarını alırlar.