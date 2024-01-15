15.4 milyon emekli bekliyordu! 15.00’te müjde geldi! SSK, BAĞ-KUR’lu, Emekli Sandığı, 4C’li emekliye yeni maaş takvimi netleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği karar ve ardından Meclis'te yapılacak düzenlemelerle birlikte, emeklilerin maaşlarına ek zam yapılması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği karar ve ardından Meclis'te yapılacak düzenlemelerle birlikte, emeklilerin maaşlarına ek zam yapılması bekleniyor.
TARİH AÇIKLANDI
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli maaşlarıyla ilgili yapılan çalışmadaki son durumu açıkladı. Güler açıklamasında "Şu an için oran verme ihtimalim yok, Kabine'de netleşecek" ifadelerini kullandı.
EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?
Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklisine yüzde 49,25, asgari ücretliye enflasyondan bağımsız olarak yüzde 49,11 ve emeklilere ise 2023 yılının ikinci yarısına ait aylık enflasyon rakamlarının kümülatif toplamı olan yüzde 37,57 oranında zam yapıldı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 11 BİN LİRANIN ÜZERİNE ÇIKABİLİR
Milyonlarca SSK, Bağ-Kur-tarım emeklisi en düşük emekli maaşı ve kök maaşlarına yapılacak zam düzeltmesini bekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alacağı karar sonrası Meclis'te yapılacak düzenleme ile emeklilerin maaşlarının artırılması bekleniyor.
En düşük emekli maaşı mevcutta 7500 lirayken bu rakamın 11 bin liranın üzerine çıkarılması ve emeklilerin maaş zamlarının da yüzde 50 civarına tamamlanması beklentisi ortaya çıktı.