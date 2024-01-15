15.4 milyon emekli bekliyordu! 15.00’te müjde geldi! SSK, BAĞ-KUR’lu, Emekli Sandığı, 4C’li emekliye yeni maaş takvimi netleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği karar ve ardından Meclis'te yapılacak düzenlemelerle birlikte, emeklilerin maaşlarına ek zam yapılması bekleniyor.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli maaşlarıyla ilgili yapılan çalışmadaki son durumu açıkladı. Güler açıklamasında "Şu an için oran verme ihtimalim yok, Kabine'de netleşecek" ifadelerini kullandı.

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklisine yüzde 49,25, asgari ücretliye enflasyondan bağımsız olarak yüzde 49,11 ve emeklilere ise 2023 yılının ikinci yarısına ait aylık enflasyon rakamlarının kümülatif toplamı olan yüzde 37,57 oranında zam yapıldı.