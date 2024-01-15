Faturada adı soyadı olanlar hemen baksın! 1-2-3-4-5 kişilik hanelere 1.500 TL ödeme yapılacak

Günümüzde ekonomik zorluklarla mücadele eden ailelere yönelik devlet destekleri, fatura ve doğal gaz desteği ile öne çıkıyor. Bu sosyal yardım programları, ihtiyaç sahibi ailelere ekonomik rahatlama sağlamayı amaçlayarak, hanede yaşayan kişi sayısına göre adil bir şekilde ödemeleri içermektedir.

DOĞAL GAZ DESTEĞİ NE ZAMAN YATIRILACAK? Bakanlık, 3294 sayılı Kanun kapsamında olan veya dönemsel ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen hanelere doğal gaz desteğinde bulunuyor.



Doğal gaz yardımı ödeme tarihi henüz açıklanmadı. 2023 yılı kış dönemi ödemeleri şubatta gerçekleşmişti.



Buna göre; 2024 doğal gaz yardımı ödemelerinin şubat ayında yapılacağı öngörülüyor.