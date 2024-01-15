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Faturada adı soyadı olanlar hemen baksın! 1-2-3-4-5 kişilik hanelere 1.500 TL ödeme yapılacak

Devlet, ihtiyaç sahibi vatandaşları desteklemek amacıyla elektrik ve doğal gaz faturası yardım programları sunmaktadır. Bu destekler, enerji maliyetlerinin getirdiği ekonomik yükü hafifletmeyi hedeflemektedir. Ancak, bu yardımlardan faydalanabilmek için belirli şartları yerine getirmek ve başvuru süreçlerini tamamlamak gerekmektedir. İşte, doğal gaz desteği ile ilgili bilinmesi gerekenler...

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Giriş Tarihi 15 Ocak 2024, 23:35 Güncelleme 15 Ocak 2024, 23:35
Faturada adı soyadı olanlar hemen baksın! 1-2-3-4-5 kişilik hanelere 1.500 TL ödeme yapılacak

Günümüzde ekonomik zorluklarla mücadele eden ailelere yönelik devlet destekleri, fatura ve doğal gaz desteği ile öne çıkıyor. Bu sosyal yardım programları, ihtiyaç sahibi ailelere ekonomik rahatlama sağlamayı amaçlayarak, hanede yaşayan kişi sayısına göre adil bir şekilde ödemeleri içermektedir.

DOĞAL GAZ DESTEĞİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Bakanlık, 3294 sayılı Kanun kapsamında olan veya dönemsel ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen hanelere doğal gaz desteğinde bulunuyor.

Doğal gaz yardımı ödeme tarihi henüz açıklanmadı. 2023 yılı kış dönemi ödemeleri şubatta gerçekleşmişti.

Buna göre; 2024 doğal gaz yardımı ödemelerinin şubat ayında yapılacağı öngörülüyor.

DOĞAL GAZ DESTEĞİ NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz aylarda Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu ve doğal gaz desteğinin artırıldığını belirtti.

Erdoğan, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik doğal gaz tüketim desteğini düzenli sosyal yardım programlarımıza dâhil ettik. Yıllık 900 ila 2 bin 500 lira arasında olan toplam 8 aylık ödeme miktarını 1500 ila 3 bin 500 liraya yükselttik." dedi.

Buna göre; İhtiyaç sahiplerine yönelik 900-2 bin 500 lira olarak ödenen doğal gaz desteğinin 1500-3 bin 500 liraya yükseltildi.

DOĞAL GAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğal gaz desteği başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden alınıyor. T.C. kimlik numarası ve şifresiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, " Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" sayfasına giriş yapan adaylar kimliklerini doğrulayarak başvurularını iletebilirler.

Doğal gaz yardımı ödemeleri hak sahiplerinin PTT kartına yatırılmaktadır. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT'ye doğal gaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.

DOĞAL GAZ DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DOĞAL GAZ DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen "Doğal gaz Tüketim Desteği" programından hanelerin faydalanabilmesi için başvuru sahibinin;

Türk vatandaşı olması,

e-Devlet Kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,



doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,

ikamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması,

ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması ve hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi şartları aranıyor.

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