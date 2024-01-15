Sigorta kanun teklifi Meclis’te! Primler 600 günden 450 güne düşecek! 31 Aralık 2025 tarihine kadar...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM'ye sunulduğunu açıkladı.

Teşvik sürelerinin uzatılabileceğini söyleyen Bakan Işıkhan, 31 Aralık 2025 tarihine kadar uygulanmaya devam edecek olan ve 54 aya kadar faydalanılabilecek teşvik süresinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiri ile 31 Aralık 2026'ya uzatılabileceğini belirtti. Bakan Işıkhan ayrıca, Asgari Ücret Desteği'nin bu sene itibarıyla 700 liraya çıkarıldığını kaydetti.