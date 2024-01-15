15 milyon üstü 4A-4B-4C’li SGK, Bağkur, memur emeklisinin dört gözle beklediği tarih kesinleşti: Artık belli oldu

16 Ocak Kritik Tarih Olacak Faruk Erdem'in açıklamalarına göre, 16 Ocak tarihi emekliler için son derece kritik bir gün olarak belirlendi. Bu tarihte Meclis'in açılması ve emeklilere yönelik ek zam kararının hızlı bir şekilde alınması bekleniyor. Bu gelişme, emeklilerin maaşlarında önemli bir artışa işaret edebilir.

Zam Oranlarının Belirlenmesi SSK ve Bağ-Kur Emeklileri için Zam Oranı: Yüzde 37,55 olarak belirlenen zam oranı, bu gruptaki emekliler için geçerli olacak. Bu oran, enflasyon farkına göre hesaplanıyor.

Yüzde 37,55 olarak belirlenen zam oranı, bu gruptaki emekliler için geçerli olacak. Bu oran, enflasyon farkına göre hesaplanıyor. Memur ve Memur Emeklileri için Zam Oranı: Yüzde 49,25 zam, memurlar ve memur emeklileri için geçerli olacak.

Refah Payı Çalışmaları Asgari Ücret Artışı ve Refah Payı: Asgari ücretin Aralık ayında yüzde 49 oranında artış göstermesi ve Ocak ayından itibaren geçerli olması, refah payı çalışmalarını da etkiliyor.

Asgari ücretin Aralık ayında yüzde 49 oranında artış göstermesi ve Ocak ayından itibaren geçerli olması, refah payı çalışmalarını da etkiliyor. Maliyet Hesaplamaları ve Cumhurbaşkanına Sunum: AK Parti tarafından yapılan açıklamalara göre, maliyet hesaplamaları yapılıyor ve çalışmaların Cumhurbaşkanına sunulacağı belirtiliyor.

4A, 4B ve 4C'li emekliler, Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında farklı sosyal güvenlik statülerine sahip olan emekli kişileri ifade eder. Bu kategoriler, farklı çalışma hayatları ve prim ödeme türlerine göre ayrılmıştır. 4A'lı Emekliler (SSK Emeklileri) 4A, eski adıyla SSK (Sosyal Sigortalar Kurumu) sigortalılarını ifade eder. Genellikle özel sektör çalışanları bu gruba dahildir.

Prim Ödemesi: Çalışanlar adına işverenler tarafından SGK'ya düzenli prim ödemeleri yapılır.

Çalışanlar adına işverenler tarafından SGK'ya düzenli prim ödemeleri yapılır. Emeklilik Şartları: Emeklilik için gerekli olan prim gün sayısı ve hizmet süresi, doğum yılına ve cinsiyete göre değişkenlik gösterir. 4B'li Emekliler (Bağ-Kur Emeklileri) 4B, eski adıyla Bağ-Kur (Bağımsız Çalışanlar Sosyal Güvenlik Kurumu) sigortalılarını temsil eder. Genellikle kendi nam ve hesabına çalışan, esnaf veya serbest meslek erbabı bu gruba dahildir.

Prim Ödemesi: Sigortalılar, kendi primlerini doğrudan SGK'ya öder.

Sigortalılar, kendi primlerini doğrudan SGK'ya öder. Emeklilik Şartları: Bu grupta da emeklilik için gerekli olan prim gün sayısı ve hizmet süresi, 4A'da olduğu gibi değişiklik gösterebilir.

4C'li Emekliler (Emekli Sandığı Emeklileri) 4C, daha çok kamu sektörü çalışanlarını kapsar. Bu kategori, eski adıyla Emekli Sandığı sigortalılarını ifade eder.

Prim Ödemesi: Çalışanlar adına devlet kurumları tarafından SGK'ya prim ödenir.

Çalışanlar adına devlet kurumları tarafından SGK'ya prim ödenir. Emeklilik Şartları: Kamu çalışanlarının emeklilik şartları, çalıştıkları kuruma ve göreve göre değişebilir. Genellikle belirli bir hizmet süresi ve yaş sınırı gerekmektedir. Bu üç emeklilik türü, Türkiye'de farklı çalışma sektörlerindeki bireylerin emeklilik haklarını ve yükümlülüklerini belirler. Her bir grup için emeklilik yaşı, prim gün sayısı ve diğer koşullar farklılık gösterir. Bu koşullar, SGK tarafından belirlenen mevzuata ve kanunlara göre düzenlenir.