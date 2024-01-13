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7'den 70'e unutmayan kalmasın! Bilmeden paranız birikmiş olabilir! SGK e-Devlet şahıs ödemeleri sorgulama metodu

Günümüz dünyasında teknoloji ve dijital hizmetler hayatımızın her alanında yer alıyor. Bu yeniliklerden biri de vatandaşlara sunulan e-Devlet platformu oluyor. e-Devlet vatandaşların çeşitli işlemlerini online olarak gerçekleştirmelerine olanak tanıyarak zaman tasarrufu sağlıyor. Bu platform kolay erişilebilirliği ve kullanıcı dostu arayüzü ile her yaştan insanın hayatını kolaylaştırıyor. Buradan şahıs ödemelerini de rahatlıkla sorgulama imkanı sunuluyor.

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Giriş Tarihi 13 Ocak 2024, 14:30 Güncelleme 13 Ocak 2024, 14:30
7’den 70’e unutmayan kalmasın! Bilmeden paranız birikmiş olabilir! SGK e-Devlet şahıs ödemeleri sorgulama metodu

Günümüzde teknoloji ve dijital hizmetler hayatımızı her geçen gün daha da kolaylaştırıyor. Bu hizmetlerden biri de e-Devlet platformu. e-Devlet, vatandaşların çeşitli işlemlerini online olarak yapmalarını sağlayarak büyük bir kolaylık sunuyor. Bu hizmetlerden biri de Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve şahıs ödemelerinin sorgulanması.

E-DEVLET ŞAHIS ÖDEMELERİ SORGULAMA

e-Devlet, şahıs ödemeleri sorgulaması için de bir platform sunuyor. Bu sayede, vatandaşlara verilen rapor parası, doğum parası, süt parası, yol yardımı ve cenaze yardımı gibi ödemeleri de sorgulayabilirsiniz.

ŞAHIS ÖDEMELERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÇALIŞANLAR DİKKAT!

Yeni işe başladığınızda, çoğu zaman farkında olmadan Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil oluyorsunuz. Bu sistem kapsamında her ay maaşınızdan belirli bir miktar kesinti yapılıyor.

Bu durum birikmiş meblağların farkında olmayan birçok kişi için geçerli olabilir. e-Devlet üzerinden bu birikmiş meblağları sorgulayabilir, biriken paranızı kontrol edebilirsiniz.

E-DEVLET BES BAKİYE SORGULAMA

e-Devlet üzerinden BES bakiye sorgulaması yapmak son derece kolay. BES bakiye sorgulama sayfasına girerek, otomatik bireysel emeklilik sekmesini seçin ve birikmiş paranızı görüntüleyin.

E-DEVLET BES BAKİYE SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

Birçok vatandaşın farkında olmadan biriken bu meblağlar zaman içinde büyük rakamlara ulaşabiliyor.

GERİ İADE EDİLEN TUTARLAR

Unutulmaması gereken önemli bir nokta: eğer bu tutarlar belirli bir süre içinde çekilmezse geri iade ediliyor.

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