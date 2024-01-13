7’den 70’e unutmayan kalmasın! Bilmeden paranız birikmiş olabilir! SGK e-Devlet şahıs ödemeleri sorgulama metodu

Günümüzde teknoloji ve dijital hizmetler hayatımızı her geçen gün daha da kolaylaştırıyor. Bu hizmetlerden biri de e-Devlet platformu. e-Devlet, vatandaşların çeşitli işlemlerini online olarak yapmalarını sağlayarak büyük bir kolaylık sunuyor. Bu hizmetlerden biri de Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve şahıs ödemelerinin sorgulanması.