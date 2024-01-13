7’den 70’e unutmayan kalmasın! Bilmeden paranız birikmiş olabilir! SGK e-Devlet şahıs ödemeleri sorgulama metodu

Günümüzde teknoloji ve dijital hizmetler hayatımızı her geçen gün daha da kolaylaştırıyor. Bu hizmetlerden biri de e-Devlet platformu. e-Devlet, vatandaşların çeşitli işlemlerini online olarak yapmalarını sağlayarak büyük bir kolaylık sunuyor. Bu hizmetlerden biri de Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve şahıs ödemelerinin sorgulanması.
E-DEVLET ŞAHIS ÖDEMELERİ SORGULAMA
e-Devlet, şahıs ödemeleri sorgulaması için de bir platform sunuyor. Bu sayede, vatandaşlara verilen rapor parası, doğum parası, süt parası, yol yardımı ve cenaze yardımı gibi ödemeleri de sorgulayabilirsiniz.
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ÇALIŞANLAR DİKKAT!
Yeni işe başladığınızda, çoğu zaman farkında olmadan Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil oluyorsunuz. Bu sistem kapsamında her ay maaşınızdan belirli bir miktar kesinti yapılıyor.