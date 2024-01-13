Eski 50.000 TL’lik banknotu bulan turnayı gözünden vurdu! Sarraflar bile tırım tırım onu arıyor! Tanesi 25.000 TL...

Satışa sunulan bu özel banknotlar, koleksiyon dünyasında büyük bir heyecana yol açtı. Hatalı basım olduğu öne sürülen bu banknotların koleksiyonerler tarafından büyük değer taşıdığı belirtiliyor. Özellikle tarihi öneme sahip veya nadir bulunan paralar koleksiyoncuların ilgi odağı olmaya devam ediyor.