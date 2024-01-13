Eski 50.000 TL’lik banknotu bulan turnayı gözünden vurdu! Sarraflar bile tırım tırım onu arıyor! Tanesi 25.000 TL...

UZMANLAR UYARDI
Para koleksiyonu uzmanları son dönemde tedavüldeki banknotlar üzerinde yapılan oynama ve değişikliklere dikkat çekiyor. Tedavülde olan banknotlar genellikle 9. emisyon para grubunda yer alırken, bu tür nadir banknotların gerçekliğinin doğrulanmasının zorluklarına işaret ediliyor.
Bu özel ve nadir banknotlar, koleksiyoncuların ve tarih meraklılarının gözdesi haline gelmiş durumda.
TEDAVÜLDEKİ BANKNOTLAR
Günümüzde Türkiye'de tedavülde olan banknotlar 9. emisyon para grubunda yer alıyor. Bu grupta 5, 10, 20, 50, 100 ve 200 Türk Lirası değerlerinde toplam 6 farklı banknot bulunmaktadır.