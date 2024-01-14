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SGK A'dan Z'ye listeyi açıkladı! Bu 41 mesleği yapan primsiz vergisiz emekli oluyor

Ülkemizde çalışanlara sunulan erken emeklilik sistemi, belirli meslek grupları için özel avantajlar sağlayarak, normal emeklilik yaşından önce emekli olma fırsatı sunuyor. Bu özel düzenleme, çalışanların mesleklerindeki özel koşulları, risk faktörlerini ve zorlukları göz önünde bulundurarak geliştirilmiş bir sistemdir.

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Giriş Tarihi 14 Ocak 2024, 08:51 Güncelleme 14 Ocak 2024, 08:51
SGK A’dan Z’ye listeyi açıkladı! Bu 41 mesleği yapan primsiz vergisiz emekli oluyor

Son yıllarda yapılan düzenlemelerle birlikte, belirli meslek gruplarındaki çalışanlar için normal emeklilik yaşından önce emekli olma fırsatı önemli ölçüde genişledi. Bu özel düzenleme, çalışanların mesleklerindeki çalışma koşulları, risk faktörleri ve zorlukları göz önünde bulundurarak geliştirilmiş, emeklilik hakkına sahip mesleklerin sayısını artırmıştır. Geçtiğimiz yıllarda 18 meslekten oluşan liste, şu anda 45 meslekten oluşuyor.

ERKEN EMEKLİ OLUNABİLECEK MESLEKLER

Sahil Güvenlik Komutanlığı
Ceza İnfaz Kurumlarında Çalışanlar
Madencilik ve Yeraltı İşleri

Emniyet Çalışanları
Hastabakıcı Hemşireler
Askerler

Asit Üretimi Yapan Fabrika ve Atöyeler
Eczacı
Toplum Sağlığı Teknisyeni

Radyoaktif İşler
Diş Tabibi
Kurşun ve Arsenik İşleri
İtfaiye ve Yangın Söndürme İşleri

Çimento Fabrikaları
Demir ve Çelik Fabrikalarında Çalışanlar
Tabip
Döküm Fabrikaları

İhtiyat Pilotları
Cıva Üretimi İşleri
Su Altında Çalışmayı Gerektiren İşler

Cam Fabrika ve Atölyeleri
Alüminyum Fabrikaları

Basın ve Gazetecilik İşleri
Hemşire

180 gün kazanım

Şu anda toplam 45 işkoluna erken emeklilik imkânı tanınmış durumda. Çimento sektöründe çalışandan tutun da cam ve madencilik alanında çalışanlara kadar birçok meslek bu listeye dahil. Bu kapsamda belli mesleklerde çalışanlar her bir yıl için emekliliklerine 60 ya da 90 gün, kimi mesleklerde ise 180 gün fazladan süre (yıpranma hakkı) kazanıyor.

Mesleğe göre

Normal çalışma süresi olan 360 günün üzerine çalıştığı riskli sektöre ve kanunun bu sektörde tanıdığı artı süreye göre fazladan hizmet süresi ekleniyor. Normal şartlarda 360 gün çalışılması gerekirken, cıva üretiminde çalışanlar bir yıl içinde 450 gün çalışmış sayılıyor. Madenlerde çalışanlar için bu süre daha fazla 180 gün, yani 6 ay. Yeraltı madenlerinde çalışan bir işçi 360 gün çalıştığında fiili hizmet süresi zammı uygulandığında 540 gün çalışmış sayılıyor; bu da emekliliği öne çekiyor.

5-8 yıl arasında

Yıpranma gün sayısı yapılan işe göre 5 ile 8 yıl arasında değişiyor. İşçi ve memurların yararlandıkları yıpranma süresi, üç yılı geçmemek üzere işçi ve memurun emekli olacağı yaş haddinden düşüyor. Bu, prim sorunu olmayan işçi veya memurun üç yıl erken emekli olmasını sağlıyor. Memurların yararlandıkları yıpranma sürelerine ayrıca emeklilik ikramiyesi de ödeniyor.

Ağustos 2018 itibarıyla

İnsan sağlığına ilişkin işlerde çalışanlara tanınan yıpranma hakkı, 3 Ağustos 2018'den sonraki çalışmalara uygulanacak. Çalıştıkları her 360 güne karşılık, 60 gün ilave edilecek. Ceza infaz kurumlarında çalışanlara sağlanan yılda 90 günlük yıpranmadan ceza infaz kurumu müdürü, idare memuru, infaz ve koruma başmemuru, infaz ve koruma memuru unvanlı kadrolarda bulunlar ile ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutuklularla irtibat içinde olan diğer görevliler yararlanabiliyor. Ceza infaz kurumu personeli için yıpranma, 25 Ağustos 2017'den sonraki çalışmaları için geçerli.

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