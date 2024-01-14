SGK A’dan Z’ye listeyi açıkladı! Bu 41 mesleği yapan primsiz vergisiz emekli oluyor

Son yıllarda yapılan düzenlemelerle birlikte, belirli meslek gruplarındaki çalışanlar için normal emeklilik yaşından önce emekli olma fırsatı önemli ölçüde genişledi. Bu özel düzenleme, çalışanların mesleklerindeki çalışma koşulları, risk faktörleri ve zorlukları göz önünde bulundurarak geliştirilmiş, emeklilik hakkına sahip mesleklerin sayısını artırmıştır. Geçtiğimiz yıllarda 18 meslekten oluşan liste, şu anda 45 meslekten oluşuyor.
ERKEN EMEKLİ OLUNABİLECEK MESLEKLER
Sahil Güvenlik Komutanlığı
Ceza İnfaz Kurumlarında Çalışanlar
Madencilik ve Yeraltı İşleri
Emniyet Çalışanları
Hastabakıcı Hemşireler
Askerler
Asit Üretimi Yapan Fabrika ve Atöyeler
Eczacı
Toplum Sağlığı Teknisyeni
Radyoaktif İşler
Diş Tabibi
Kurşun ve Arsenik İşleri
İtfaiye ve Yangın Söndürme İşleri
Çimento Fabrikaları
Demir ve Çelik Fabrikalarında Çalışanlar
Tabip
Döküm Fabrikaları
İhtiyat Pilotları
Cıva Üretimi İşleri
Su Altında Çalışmayı Gerektiren İşler
Cam Fabrika ve Atölyeleri
Alüminyum Fabrikaları
Basın ve Gazetecilik İşleri
Hemşire