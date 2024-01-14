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Emekliye fark ödemesi: Ek artış bu hafta belli oluyor I Kim, ne kadar alacak?

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile memur emeklileri bu ay zamlı maaşlarını alacaklar. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için üç ihtimalli formüller konuşulurken memur emeklilerinin de zam farkları yatırılacak. Ancak burada kritik tarih ise Pazartesi günü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Ocak 2024 Güncelleme 14 Ocak 2024, 06:59
Emekliye fark ödemesi: Ek artış bu hafta belli oluyor I Kim, ne kadar alacak?

Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte milyonlarca emeklinin zam oranları da netleşmeye başladı. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 37.57 oranında enflasyon artışı kesinleşirken memurlar ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme ile birlikte yüzde 49.25 oranında zam oluştu. Arada 11.68 puanlık fark olması ek artış ve refah payı konularını gündeme taşıdı. Ancak bu zamlardan sonra özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ek iyileştirme memur emeklileri için de fark ödemesi gündeme geldi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ek iyileştirme konusunda alternatifli bir çalışma yaptı. Burada hem teknik çalışma yapılarak iyileştirmelerin farklı maaş gruplarına nasıl yansıtılacağı hem de bütçe dengeleri açısından maliyet hesaplamaları yapıldı.

Yapılan çalışmada üç adım öne çıktı: Birincisi yüzde 37.57 oranındaki enflasyon artışına bir refah payı eklenmesi ile memur emeklilerine eşitlemek, ya da Ocak –temmuz eşitliği sağlayarak 2024 yılında verilecek artışlarda denge kurmak. İkincisi ise çok düşük kalan kök aylıklara seyyanen ya da oransal artış yapılıp iyileştirilmesi ve kademeli bir düzenleme yapılması. Üçüncü adım ise 7.500 TL olarak uygulanan taban maaşın enflasyon oranı ya da refah payı ile birlikte oluşacak yeni zam oranı kadar artırmak. Bu noktada üç adımında birlikte düşünüldüğü ve farklı senaryolar üzerinde çalışıldığı belirtiliyor.

ÜÇ İHTİMALLİ SENARYO
Yapılan çalışmalarda üç ihtimalli bir iyileştirmenin gündeme geldiği belirtiliyor. Bu ihtimallere göre artışlar şu şekilde olabilir: SSK ve Bağ-Kur emeklileri için belirlenecek ek iyileştirmenin yasa olarak Meclis'ten çıkması gerekiyor. Söz konusu düzenlemenin içine konulacağı torba yasa pazartesi günü Meclis'e gelecek. 15 Ocak'ta yasa Meclis'e gelse bile 17'sinde başlayacak olan SSK ve Bağ-Kur emekli maaş ödeme günlerine yetişmesi zor görünüyor. Bu yüzden aynen emekli memurlarda olduğu gibi zamlardan oluşacak farklar daha sonra yatırılacak.

E-DEVLET'TEKİ ARTIŞ NE?
E-devlet sisteminde Ocak maaşına bakan SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarında yüzde 37.57 oranındaki enflasyon artışını görüyorlar. 6 Aylık enflasyon artışı kesinleştiği için bu rakam maaşlara yansıtılmış oldu. Ek iyileştirmelerin yasa ile çıkması gerektiğinden yasa Resmi Gazete'de yayımlanması sonucu maaşlara eklenmesi yapılacak. Bu yüzden şu anda görülen artışlar kesinleşen enflasyon artışları. Yeni rakamlar Şubat'ta yazılacak.

BİRİNCİ İHTİMAL
KÖK MAAŞ + ORANSAL ZAM + ENFLASYON FARKI (Yüzde 37.57): Burada kök aylıklara düşükten başlamak üzere seyyanen bir artış yapılıp belli bir seviyeye çekilmesi sonra da yüzde 37.57''lik 6 aylık enflasyon artışının eklenmesi söz konusu olacak.



İKİNCİ İHTİMAL
KÖK MAAŞ +SEYYANEN ZAM +ENFLASYON FARKI: Bu ihtimalle kök aylıklara seyyanen zam yerine belli bir seviyeye çekecek ve kademeli olacak bir oransal zam yapılması sonra da ortaya çıkan yeni kök maaşa yüzde 37.57'lik enflasyon artışının eklenmesi.



ÜÇÜNCÜ İHTİMAL
KÖK MAAŞLARIN ( 7 BİN 500 OLMASI ) + ENFLASYON FARKI : 37,57 + REFAH PAYI: Bu ihtimalde ise tüm kök aylıkların şu anda taban maaş olan 7.500 TL'ye yükseltilmesi bunun üzerine yüzde 37.57 oranındaki enflasyon artışı ve belirlenecek refah payı puanın eklenmesi bulunuyor.



MEMUR EMEKLİLERİNE FARK YATIYOR
Memur emeklileri ayın 1'i ile 5'i arasında maaş alıkları için yüzde 49.25 oranındaki artışı alamadı. Ancak memur emeklilerinin zam farkları bu ay içinde belirlenen bir takvimde hesaplarına yatırılacak. Memurlar ise ayın 15'inde zamlı maaş ve 14 günlük farklarını alabilecek. İşte memur emeklilerin mesleklere göre oluşan zam farkları:

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