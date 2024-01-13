SSK BAĞ-KUR Emekli Sandığı emeklisine 12 ayda üç maaş avantajı! Başvurmayan dizlerini dövüyor

EŞLER İÇİN ÖLÜM AYLIĞI Bir sigortalı vefat ettiğinde, eşi ister çalışsın ister emekli olsun, ölüm aylığı alma hakkına sahiptir. Çalışmayan ya da emekli olmayan eş, vefat eden eşinin maaşının yüzde 75'ini alırken, çalışan veya emekli olan eş yüzde 50'sini alabilir. Eğer çocuklar varsa ve şartları karşılıyorsa, maaş belli oranlarda paylaşılır.

MAAŞ TUTARLARI VE ALT SINIR Ölüm aylığı, vefat eden sigortalının hak sahiplerine, hisseleri oranında ödenir. Örneğin, yüzde 50 hisse sahibi eş en az 3,750 TL, yüzde 75 hisse sahibi eş en az 5.000 TL alabilir. Ayrıca, emekli aylığı ve eşten maaş alan bir kişi için, alt sınır aylığı düzenlemesi kapsamında en az 11,250 TL ödeme yapılabilir.

ÜÇ MAAŞ ALMA İMKANI VE İSTİSNAİ DURUMLAR Bazı özel durumlarda üç maaş alma imkanı da söz konusu olabilir. Örneğin bir kadın emeklisi, kendi emeklilik maaşının yanı sıra, vefat eden eşinden ikinci bir maaş ve eğer babası memur emeklisiyse ve vefat etmişse, babasından üçüncü bir maaş alma hakkına sahip olabilir.

4/a kategorisinden anneden ve babadan ayrı ayrı ölüm aylığına hak kazanılırsa, yüksek olan aylığın tamamı ve düşük olanın yarısı ödenir. 18 yaşına kadar her iki aylığı alınabilir, sonra yalnızca yüksek olanı alınmaya devam edilir.