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SSK BAĞ-KUR Emekli Sandığı emeklisine 12 ayda üç maaş avantajı! Başvurmayan dizlerini dövüyor

SGK emeklilik maaşlarını artırmak ve emeklilere daha fazla gelir sağlamak amacıyla belirli kriterleri titizlikle değerlendiriyor. Şartlara uyan emekliler maaşlarına ek olarak ikinci bir maaş alma hakkı kazanıyor. Hatta bazı durumlarda üç maaş alma imkanı bile bulunabiliyor. SGK tarafından sunulan çift maaş avantajından yararlanabilmek için belirli şartlara uyum sağlamak gerekiyor. Bu şartlar arasında vefat eden sigortalının hak sahipleri olmak, belirli bir yaş ve prim ödeme süresine ulaşmış olmak gibi kriterler bulunuyor. Ancak bu detaylı kriterler pek çok kişi tarafından bilinmiyor.

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Giriş Tarihi 13 Ocak 2024, 21:26 Güncelleme 13 Ocak 2024, 21:26
SSK BAĞ-KUR Emekli Sandığı emeklisine 12 ayda üç maaş avantajı! Başvurmayan dizlerini dövüyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklilik hakkında sunduğu çeşitli fırsatlarla dikkat çekiyor. Özellikle vefat eden sigortalının hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için belirlenen koşullar emeklilere çift maaş imkanı sunuyor. Bu fırsat pek çok kişi tarafından henüz keşfedilmemiş durumda.

ÇİFT MAAŞ İMKANI VE ŞARTLARI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilere ve emekli yakınlarına özel bir fırsat sunuyor: Çift maaş hakkı. Bu, özellikle vefat eden sigortalıların hak sahipleri için önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor. Ancak bu imkandan yararlanabilmek için belirli şartlar gerekiyor. İşte o şartlar:

Sigortalının en az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olması gerekir.
SSK sigortalıları için, borçlanma süreleri hariç, en az 5 yıl sigortalı olunması ve 900 gün prim ödenmiş olması şarttır.

EŞLER İÇİN ÖLÜM AYLIĞI

Bir sigortalı vefat ettiğinde, eşi ister çalışsın ister emekli olsun, ölüm aylığı alma hakkına sahiptir. Çalışmayan ya da emekli olmayan eş, vefat eden eşinin maaşının yüzde 75'ini alırken, çalışan veya emekli olan eş yüzde 50'sini alabilir. Eğer çocuklar varsa ve şartları karşılıyorsa, maaş belli oranlarda paylaşılır.

MAAŞ TUTARLARI VE ALT SINIR

Ölüm aylığı, vefat eden sigortalının hak sahiplerine, hisseleri oranında ödenir. Örneğin, yüzde 50 hisse sahibi eş en az 3,750 TL, yüzde 75 hisse sahibi eş en az 5.000 TL alabilir. Ayrıca, emekli aylığı ve eşten maaş alan bir kişi için, alt sınır aylığı düzenlemesi kapsamında en az 11,250 TL ödeme yapılabilir.

ÜÇ MAAŞ ALMA İMKANI VE İSTİSNAİ DURUMLAR

Bazı özel durumlarda üç maaş alma imkanı da söz konusu olabilir. Örneğin bir kadın emeklisi, kendi emeklilik maaşının yanı sıra, vefat eden eşinden ikinci bir maaş ve eğer babası memur emeklisiyse ve vefat etmişse, babasından üçüncü bir maaş alma hakkına sahip olabilir.

4/a kategorisinden anneden ve babadan ayrı ayrı ölüm aylığına hak kazanılırsa, yüksek olan aylığın tamamı ve düşük olanın yarısı ödenir. 18 yaşına kadar her iki aylığı alınabilir, sonra yalnızca yüksek olanı alınmaya devam edilir.

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