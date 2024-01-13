Emeklilik yaşınız değişiyor hemen tabloya bakın! 4500 ila 7200 günden emekli olacak şanslı grup açıklandı

Mevcut sistemde 9.000 gün olan prim ödeme zorunluluğu, yeni düzenlemeyle 7.200 güne indiriliyor. Bu vatandaşların daha az prim ödeyerek daha erken emekli olmalarını sağlayacak. Özellikle Bağ-Kur'lu vatandaşlar için bu büyük bir fırsat anlamına geliyor. Bu doğrultuda da yeni tablo merak konusu olmaya devam ediyor.

PRİM GÜNLERİ DÜŞÜYOR: 9.000'DEN 7.200'E... Yapılan düzenleme SSK ve Bağ-Kur arasındaki prim günü yükümlülüğü farkını ortadan kaldırıyor. Bu eşitleme hem erken emeklilik imkanı sağlıyor hem de emeklilik aylıklarında yaklaşık %20'lik bir artışa yol açıyor.