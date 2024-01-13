Emeklilik yaşınız değişiyor hemen tabloya bakın! 4500 ila 7200 günden emekli olacak şanslı grup açıklandı

1 MİLYON KİŞİYE ERKEN EMEKLİLİK FIRSATI
Bu düzenleme Türkiye genelinde 1 milyondan fazla vatandaşı etkileyerek, onlara daha az prim ödeyerek daha erken emekli olma şansı sunacak.
YENİ TORBA YASADAKİ MADDELER
Ev Hanımlarına Emeklilik Düzenlemesi
Torba yasanın en önemli maddelerinden birisi ise ev hanımlarına yönelik. Uzun zamandır gündemde olan ev hanımlarının emeklilik hakları, bu yasa ile somut bir zemine oturtuluyor. Yeni düzenleme, ev hanımlarının belirli şartlar altında emeklilik haklarından faydalanabilmelerini sağlayacak.
Bağ-Kur'da Prim Düşüşü
Bağ-Kur sigortalıları için emeklilik yolunda önemli bir değişiklik gündemde. Bir süredir beklenen bu düzenleme ile Bağ-Kur'lu vatandaşların emeklilik için gerekli olan prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200 güne düşürülüyor.