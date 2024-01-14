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Araç sahipleri dikkat! Zorunlu trafik sigortasında yeni fiyat artışı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu zorunlu trafik sigortası prim ücretlerinin Şubat ayı itibariyle yüzde 10 oranında artırılacağını duyurdu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Ocak 2024 Güncelleme 14 Ocak 2024, 06:59
Araç sahipleri dikkat! Zorunlu trafik sigortasında yeni fiyat artışı

SEDDK açıklamasına göre, zorunlu trafik sigortası prim ücretlerinde artışa gidildi.

Genelgeye göre, 14/7/2007 tarih ve 26582 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin Geçici 11'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 2024 yılı Ocak ayında araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan baz primler, 2024 yılı Şubat ayı için yüzde 10 artırılarak uygulanacak.

1 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren genelge hükümleri, SEDDK Başkanı tarafından yürütülecek.

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