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İlk olarak 2 bin 500 TL olacak, sonrasında ise... İslam Memiş, altın fiyatlarının artacağı tarihi açıkladı

Altın piyasasında yaşanan hareketlilik, yatırımcıların gözlerini altın fiyatlarına çevirmesine neden oluyor. Son zamanlarda gram altın, yaklaşık %0,8 oranında bir artışla 1.981 Türk Lirası seviyelerine yükseldi. Bu artış, altın piyasasında diğer altın türlerinin fiyatları üzerinde de etkili oluyor; çeyrek altın 3.320 TL, Cumhuriyet altını ise 13.530 TL seviyelerinden işlem görüyor. Küresel piyasalarda da benzer bir eğilim gözlemleniyor ve ons altın %0,6'lık bir artışla 2.075 dolar seviyesine ulaşıyor.

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Giriş Tarihi 15 Ocak 2024, 09:03 Güncelleme 15 Ocak 2024, 09:03
İlk olarak 2 bin 500 TL olacak, sonrasında ise... İslam Memiş, altın fiyatlarının artacağı tarihi açıkladı

Altın piyasasındaki bu gelişmeler, yatırımcılar için önemli fırsatlar sunuyor. Özellikle uzun vadeli yatırım düşünenler için, mevcut fiyatlar değerlendirilebilir bir seviyede bulunuyor. Altın fiyatlarının gelecekteki seyri, küresel ekonomik durum, jeopolitik gelişmeler ve merkez bankalarının politikalarıyla yakından ilintili olacak. Yatırımcıların bu dinamikleri dikkate alarak hareket etmeleri, kararlarını daha sağlam bir zeminde şekillendirmelerine yardımcı olacaktır. Altın, tarihsel olarak güvenli liman olarak görülen bir yatırım aracı olma özelliğini koruyor ve piyasalardaki belirsizlik arttıkça değerinin daha da artması bekleniyor.

Altın Fiyatlarındaki Yükselişin Sebepleri

Altın fiyatlarının yükselişinde, küresel belirsizlikler ve jeopolitik riskler önemli bir rol oynuyor. Özellikle ABD Merkez Bankası'nın sürdürdüğü faiz artırım kararı ve Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesi, altın talebinin artmasına katkıda bulunuyor.

İslam Memiş'ten Altın Değerlendirmesi ve Gelecek Tahminleri

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın piyasasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Memiş'e göre, gram altın 2 bin TL seviyelerinde ve bu fiyatlar bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. ONS altının düşüşü de gram altın fiyatlarını etkiliyor. Memiş, 2 bin TL'nin altındaki rakamların alım için uygun olduğunu belirtiyor ve yükselişin 2024 yılında devam edeceğini öngörüyor. 2 bin 500, 2 bin 700 ve 3 bin TL seviyelerinin hedeflenebileceğini ifade ediyor. Ayrıca, altın sahiplerine sabırlı olmalarını ve satış için acele etmemelerini tavsiye ediyor.

Altın piyasasında hareketlilik devam ediyor, gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları artıyor. Küresel belirsizlikler ve jeopolitik riskler, altın fiyatlarının yükselmesinde etkili oluyor. İslam Memiş, altın fiyatlarının yükseliş trendinin devam edeceğini ve önümüzdeki yıllarda daha yüksek seviyelere ulaşabileceğini öngörüyor.

Altın Fiyatları

15 Ocak 2024 itibarıyla Türkiye'de altın fiyatları, piyasa dinamiklerine bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Altın yatırımcıları ve alıcıları için güncel fiyat bilgileri büyük önem taşırken, çeşitli altın türlerinin alış ve satış fiyatları şu şekilde belirlenmiştir:

15 Ocak 2024 Güncel Altın Fiyatları

Gram Altın Fiyatları

  • Alış Fiyatı: 2.047 lira
  • Satış Fiyatı: 2.071,73 lira

Çeyrek Altın Fiyatları

  • Yeni Çeyrek Altın:
    • Alış: 3.353 lira
    • Satış: 3.392 lira
  • Eski Çeyrek Altın:
    • Alış: 3.343 lira
    • Satış: 3.382 lira

Yarım Altın Fiyatları

  • Yeni Yarım Altın:
    • Alış: 6.707 lira
    • Satış: 6.774 lira
  • Eski Yarım Altın:
    • Alış: 6.686 lira
    • Satış: 6.743 lira

Tam Altın Fiyatları

  • Yeni Tam Altın:
    • Alış: 13.373 lira
    • Satış: 13.506 lira
  • Eski Tam Altın:
    • Alış: 13.532 lira
    • Satış: 13.486 lira

Ata Altın Fiyatları

  • Yeni Ata Altın:
    • Alış: 13.764 lira
    • Satış: 13.899 lira
  • Eski Ata Altın:
    • Alış: 13.764 lira
    • Satış: 13.899 lira

Ata Beşli Altın Fiyatları

  • Yeni Ata Beşli Altın:
    • Alış: 68,406 lira
    • Satış: 69,236 lira
  • Eski Ata Beşli Altın:
    • Alış: 68,303 lira
    • Satış: 69,030 lira

Gremse Altın Fiyatları

  • Yeni Gremse Altın:
    • Alış: 33.226 lira
    • Satış: 33.611 lira
  • Eski Gremse Altın:
    • Alış: 33.123 lira
    • Satış: 33.611 lira

Altın fiyatlarındaki bu güncel artış, hem döviz kurunun hem de altının ons değerinin etkisi altında şekilleniyor. Yatırımcılar için, özellikle belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak görülen altın, stratejik bir yatırım aracı olmaya devam ediyor. Yatırımcılar, altın fiyatlarını yakından takip ederek, piyasalardaki değişikliklere göre hareket etmeye özen göstermelidir.

Canlı Altın Fiyatları

Haberimizde verilen bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Takvim.com.tr sorumluluk kabul etmez

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