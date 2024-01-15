İlk olarak 2 bin 500 TL olacak, sonrasında ise... İslam Memiş, altın fiyatlarının artacağı tarihi açıkladı

Altın piyasasındaki bu gelişmeler, yatırımcılar için önemli fırsatlar sunuyor. Özellikle uzun vadeli yatırım düşünenler için, mevcut fiyatlar değerlendirilebilir bir seviyede bulunuyor. Altın fiyatlarının gelecekteki seyri, küresel ekonomik durum, jeopolitik gelişmeler ve merkez bankalarının politikalarıyla yakından ilintili olacak. Yatırımcıların bu dinamikleri dikkate alarak hareket etmeleri, kararlarını daha sağlam bir zeminde şekillendirmelerine yardımcı olacaktır. Altın, tarihsel olarak güvenli liman olarak görülen bir yatırım aracı olma özelliğini koruyor ve piyasalardaki belirsizlik arttıkça değerinin daha da artması bekleniyor.

İslam Memiş'ten Altın Değerlendirmesi ve Gelecek Tahminleri

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın piyasasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Memiş'e göre, gram altın 2 bin TL seviyelerinde ve bu fiyatlar bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. ONS altının düşüşü de gram altın fiyatlarını etkiliyor. Memiş, 2 bin TL'nin altındaki rakamların alım için uygun olduğunu belirtiyor ve yükselişin 2024 yılında devam edeceğini öngörüyor. 2 bin 500, 2 bin 700 ve 3 bin TL seviyelerinin hedeflenebileceğini ifade ediyor. Ayrıca, altın sahiplerine sabırlı olmalarını ve satış için acele etmemelerini tavsiye ediyor.