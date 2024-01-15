İlk olarak 2 bin 500 TL olacak, sonrasında ise... İslam Memiş, altın fiyatlarının artacağı tarihi açıkladı

Altın piyasasında hareketlilik devam ediyor, gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları artıyor. Küresel belirsizlikler ve jeopolitik riskler, altın fiyatlarının yükselmesinde etkili oluyor. İslam Memiş, altın fiyatlarının yükseliş trendinin devam edeceğini ve önümüzdeki yıllarda daha yüksek seviyelere ulaşabileceğini öngörüyor.
Altın Fiyatları
15 Ocak 2024 itibarıyla Türkiye'de altın fiyatları, piyasa dinamiklerine bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Altın yatırımcıları ve alıcıları için güncel fiyat bilgileri büyük önem taşırken, çeşitli altın türlerinin alış ve satış fiyatları şu şekilde belirlenmiştir:
Ata Altın Fiyatları
- Yeni Ata Altın:
- Alış: 13.764 lira
- Satış: 13.899 lira
- Eski Ata Altın:
- Alış: 13.764 lira
- Satış: 13.899 lira
Ata Beşli Altın Fiyatları
- Yeni Ata Beşli Altın:
- Alış: 68,406 lira
- Satış: 69,236 lira
- Eski Ata Beşli Altın:
- Alış: 68,303 lira
- Satış: 69,030 lira
Gremse Altın Fiyatları
- Yeni Gremse Altın:
- Alış: 33.226 lira
- Satış: 33.611 lira
- Eski Gremse Altın:
- Alış: 33.123 lira
- Satış: 33.611 lira
Altın fiyatlarındaki bu güncel artış, hem döviz kurunun hem de altının ons değerinin etkisi altında şekilleniyor. Yatırımcılar için, özellikle belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak görülen altın, stratejik bir yatırım aracı olmaya devam ediyor. Yatırımcılar, altın fiyatlarını yakından takip ederek, piyasalardaki değişikliklere göre hareket etmeye özen göstermelidir.
Canlı Altın Fiyatları
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