%42.61, %44, %45, %47’ye roket gibi çıkmış durumda: 32 günlük en fazla mevduat veren banka belli oldu

Enpara.com (Standart Vadeli Hesap) Net Kazanç: 8.995,07 TL Faiz Oranı: %36.00 Vade: 32 Gün

Burgan Bank (Güldüren Hesap) Net Kazanç: 11.243,84 TL Faiz Oranı: %45.00 Vade: 32 Gün



TEB (Marifetli Hesap) Net Kazanç: 11.243,84 TL Faiz Oranı: %45.00 Vade: 32 Gün

ING Bank (e-Turuncu Hesap) Net Kazanç: 11.243,84 TL Faiz Oranı: %45.00 Vade: 32 Gün



Mevduat faizi, bankaların müşterilerine belirli bir miktar parayı belirli bir süre boyunca bankada tutmaları karşılığında ödedikleri faizdir. Mevduat faizinden para kazanmak, özellikle düşük risk tercih eden yatırımcılar için popüler bir yöntemdir. İşte mevduat faizinden para kazanmanın yolları: En Yüksek Faiz Oranlarını Araştırın: Bankaların sunduğu mevduat faiz oranları farklılık gösterebilir. En yüksek faiz oranını sunan bankayı tercih etmek, daha fazla kazanç sağlamanıza yardımcı olur.

Vadeli Mevduat Hesabı Açın: Paranızı bir süre bankada tutmayı taahhüt ederek vadeli mevduat hesabı açabilirsiniz. Bu hesaplarda genellikle vadesiz hesaplara göre daha yüksek faiz oranları sunulur. Uzun Vade Tercih Edin: Genellikle, paranızı bankada daha uzun süre tutmanız durumunda daha yüksek faiz oranlarından yararlanabilirsiniz.

Yatırım Miktarını Optimize Edin: Yatırdığınız para miktarı arttıkça, kazancınız da artar. Ancak risk toleransınıza ve likidite ihtiyaçlarınıza göre bir miktar belirlemek önemlidir.

Vergi Kesintilerini Hesaba Katın: Mevduat faiz kazançları üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılır. Bu kesintiler, net kazancınızı etkileyebilir.

Kesintisiz Faiz Oranlarını Araştırın: Bazı bankalar, belirli kampanyalar kapsamında vergi kesintisiz faiz oranları sunabilir. Bu tür fırsatlar daha yüksek net kazanç sağlamanıza yardımcı olur. Piyasa Koşullarını İzleyin: Merkez Bankası'nın faiz politikaları ve ekonomik koşullar, mevduat faiz oranlarını etkileyebilir. Piyasa koşullarını ve faiz oranlarını düzenli olarak takip etmek, en uygun zamanda yatırım yapmanıza yardımcı olur. Güvenli Yatırım: Mevduat faizi, piyasadaki dalgalanmalara karşı nispeten daha az risk içeren bir yatırım yöntemidir. Paranızı bankada tutarak sabit bir getiri elde edersiniz.