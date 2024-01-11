SON DAKİKA

BIST 100 endeksi , güne 31,19 puan ve yüzde 0,40 artışla 7.905,35 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.860,24, en yüksek 7.950,05 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 artışla 7.895,96 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,73, hizmetler endeksi yüzde 0,35 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,56 ve sanayi endeksi yüzde 0,20 değer kaybetti. BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 18,83 puan ve yüzde 0,22 kazançla 8.584,09 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 51'i prim yaptı, 49'u geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik, Akbank ile Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.