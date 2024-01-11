Son dakika: Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı açılıyor! Bakan Uraloğlu tarih verdi

SAATTE 80 KM HIZLA GÜNDE 1 MİLYON YOLCU SEYAHAT EDECEK Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı ile ilgili bilgiler veren Uraloğlu, "Hattımız 8,4 kilometre uzunluğundadır ve 7 istasyonu bulunmaktadır. Bu istasyonlar; Özgürlük Meydanı, İncirli, Haznedar, İlkyuva, Yıldıztepe, Molla Gürani ve son olarak Kirazlı istasyonlarıdır. Yıldıztepe, Molla Gürani ve Kirazlı istasyonlarımız da Bağcılar içinde bulunuyor. Saatte 80 km hızla günde 1 milyon yolcu bu hattımız ile seyahat edebilecek." diye konuştu.

BİRÇOK NOKTAYA ENTEGRE OLACAK HAT İLE KESİNTİSİZ ULAŞIM SAĞLANACAK Uraloğlu projenin tamamlanmasıyla, "Kirazlı İstasyonundan; Kirazlı-Başakşehir-Kayaşehir Metrosuna ve Otogar-Bağcılar-Kirazlı Metrosuna, İncirli İstasyonundan; Yenikapı-AHL Metrosuna ve Metrobüs Hattına, Özgürlük Meydanı İstasyonunda; Marmaray Banliyö Hattına ve YHT Hattına, Bakırköy İDO İstasyonundan ise İstanbul Deniz Otobüsü(İDO)'ne entegre olarak kesintisiz ulaşım sağlanacaktır" dedi.

BAKIRKÖY-KİRAZLI METRO HATTINI ŞUBAT AYINDA HİZMETE ALACAĞIZ Projemizdeki hat işlerini tamamladığını ifade eden Uraloğlu, şu ifadelere yer verdi: "İstasyonlara ait kaba inşaat işlerini yüzde 97, ince işlere ait imalatları yüzde 65 ve elektromekanik işlere ait imalatları yüzde 73 oranında tamamladık. İstasyonlarda zarif, modern ve yenilikçi tasarımlar uyguladık. Elektromekanik sistemlerimiz için son teknoloji ve üstün kaliteli sistemleri tercih ettik. Şu anda bir araya geldiğimiz Molla Gürani İstasyonunda ince işleri %97 oranında, elektromekanik işleri ise yüzde 95 oranında tamamladık. Artık test ve devreye alma çalışmalarına başladık. Projemizi şubat sonunda hizmete alarak İstanbul'a yeni bir hat daha kazandıracak olma heyecanıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz."

BAKIRKÖY-KİRAZLI METRO HATTININ EKONOMİK KAZANCI 6.1 MİLYAR DOLAR OLACAK Uraloğlu, Kayaşehir-Bakırköy İDO arası seyahat süresi 39 dakika, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi – İncirli arası seyahat süresi 31 dakika, Kayaşehir-Kirazlı arası seyahat süresi 27 dakika, Metrokent-Özgürlük meydanı arası seyahat süresi 30 dakika olacağını belirterek, "Bakırköy-Kirazlı Metro hattımızın 25 yıllık projeksiyondaki karayolu bakım, işletme ve zaman kazancı gibi etkenlerden ekonomik kazancı; 6.1 milyar dolar olacaktır." şeklinde konuştu.

HEDEFİMİZ İSTANBUL'U 'YENİDEN HİZMETLE' BULUŞTURMAK

31 Mart yerel seçimleri hakkında konuşan Uraloğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız eski Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum. İstanbul özelinde hedefimiz İstanbul için fetret devrine, duraklama dönemine son vererek yeniden hizmetle buluşturmak. Muradına kavuşturmak. İlk günden işe koyulduk ve Sayın Murat Kurum ile bir araya gelerek İstanbul için projelerimizi konuştuk." dedi.

İSTANBUL İÇİN 'DEV PROJELER' İNŞA EDİYORUZ

Bakanlık olarak İstanbul'u Avrupa'nın ve dünyanın en gelişmiş şehirlerinden biri haline getirmek için dev projeler inşa ettiklerine dikkati çeken Uraloğlu, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Son 21 yılda İstanbul'un ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 1 trilyon 163 milyar 200 milyon TL yatırım gerçekleştirdik.

Bölünmüş yol uzunluğunu 350 kilometreden 794 kilometreye, bitümlü sıcak kaplama yol uzunluğunu 358 kilometreden 802 kilometreye çıkardık.

Sorumluluğumuzda 3 bin 410 metre uzunluğunda 68 köprüsü vardı, biz köprü sayısını 947'ye, toplam köprü uzunluğunu da 114 bin 419 metreye yükselttik.

932 metre uzunluğunda sadece 3 tüneli vardı, biz 12 tünel daha yaparak 22 bin 401 metreye çıkardık.

Bu köprü ve tünellerimiz ile İstanbul kent içi trafiğine adeta nefes aldırdık.