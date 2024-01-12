SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Türk Hava Yolları'ndan Doğu Avrupa uçuşlarına özel kampanya! İşte her şey dahil fiyatı

Türk Hava Yolları ses getiren kampanyalarına bir yenisini daha ekledi. THY Doğu Avrupa'da 18 uçuş noktasına avantajlı fiyatlarla seyahat imkanı sunduğunu duyurdu. Kampanya kapsamında kişi başı gidiş-dönüş her şey dahil 119 dolardan başlayan fiyatlar satışa çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Ocak 2024, 10:45 Güncelleme 12 Ocak 2024, 10:45
Türk Hava Yolları’ndan Doğu Avrupa uçuşlarına özel kampanya! İşte her şey dahil fiyatı

Türk Hava Yolları (THY), Doğu Avrupa'da 18 uçuş noktasına avantajlı fiyatlarla seyahat imkanı sunduğunu duyurdu.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, Doğu Avrupa kampanyasıyla bölgede 18 noktaya avantajlı fiyatlarla uçuş gerçekleştireceği bildirildi.

HANGİ NOKTALAR KAMPANYA KAPSAMINDA
Kampanyanın sınırlı sayıda koltuk için geçerli olduğu belirtilirken açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kampanyadan yararlanmak isteyen Türk Hava Yolları misafirleri, 21 Ocak tarihine kadar satın alacakları biletlerle 11 Ocak-10 Haziran tarihleri arasında Köstence'ye 119 dolar, Bükreş'e 129 dolar, Batum'a 139 dolar, Budapeşte, Tiflis ve Cluj'a dolar, Varna'ya 159 dolar, Kişinev, Sofya ve Krakow'a dolar, Prag'a dolar, Gence ve Nahcivan'a 189 dolar, Bakü, Varşova, Riga ve Vilnius'a 199 dolar, Tallinn'e 209 dolardan başlayan fiyatlarla uçuş ayrıcalığı elde edecek.

Kampanya kapsamında geçerli olan fiyatlar, Türk Hava Yolları'nın resmi web sitesi ücretleri olmakla birlikte bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebilir."

83.4 milyonu uçurdu: Türk Hava Yolları tüm zamanların yolcu rekorunu kırdı!
83.4 milyonu uçurdu: Türk Hava Yolları tüm zamanların yolcu rekorunu kırdı!
UCUZ UÇAK BİLETİ | THYden ucuz bilet kampanyası! 449 TLden başlıyor
UCUZ UÇAK BİLETİ | THY'den ucuz bilet kampanyası! 449 TL'den başlıyor

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Özgür Özel ’kent uzlaşısı’ maskesiyle Kandil’le DEM’lendi! CHP depremzede seçmenle alay etti: Hatay’da Lütfü Savaş’ın alternatifi yok
SON DAKİKA I ABD ve İngiltere Yemen’e saldırı başlattı! Biden ve Sunak’tan peş peşe açıklamalar... Husilerden Kızıldeniz’de misilleme
İçişleri Bakanlığı’ndan iki kritik operasyon! 1 ton 664 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi! Yasa dışı bahis oynatan 120 kişi yakalandı
SON DAKİKA