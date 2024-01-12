Türk Hava Yolları (THY), Doğu Avrupa'da 18 uçuş noktasına avantajlı fiyatlarla seyahat imkanı sunduğunu duyurdu.



THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, Doğu Avrupa kampanyasıyla bölgede 18 noktaya avantajlı fiyatlarla uçuş gerçekleştireceği bildirildi.

HANGİ NOKTALAR KAMPANYA KAPSAMINDA

Kampanyanın sınırlı sayıda koltuk için geçerli olduğu belirtilirken açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kampanyadan yararlanmak isteyen Türk Hava Yolları misafirleri, 21 Ocak tarihine kadar satın alacakları biletlerle 11 Ocak-10 Haziran tarihleri arasında Köstence'ye 119 dolar, Bükreş'e 129 dolar, Batum'a 139 dolar, Budapeşte, Tiflis ve Cluj'a dolar, Varna'ya 159 dolar, Kişinev, Sofya ve Krakow'a dolar, Prag'a dolar, Gence ve Nahcivan'a 189 dolar, Bakü, Varşova, Riga ve Vilnius'a 199 dolar, Tallinn'e 209 dolardan başlayan fiyatlarla uçuş ayrıcalığı elde edecek.

Kampanya kapsamında geçerli olan fiyatlar, Türk Hava Yolları'nın resmi web sitesi ücretleri olmakla birlikte bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebilir."