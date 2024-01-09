83.4 milyonu uçurdu: Türk Hava Yolları tüm zamanların yolcu rekorunu kırdı!

Türk Hava Yolları (THY) 2023'te yolcu sayısını 2022'ye göre yüzde 16.1 artırarak 83.4 milyona yükseltti. Bu rakam tüm zamanların en yüksek yolcu sayısı olarak kayıt altına alındı.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısı 2022'de 23.4 milyon iken, 2023'ün aynı döneminde yüzde 27.1 artarak 29.8 milyon oldu. Yolcu doluluk oranı ise 2022'ye göre 1.9 puan artarak yüzde 82.6 olarak gerçekleşti. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 82.4, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 84.3 olarak belirlendi.



Taşınan kargo-posta 1.66 milyon ton olarak gerçekleşti. 2023 Aralık ayı sonunda filodaki uçak sayısı 440'a ulaştı.