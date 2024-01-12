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Emekliye yeni hafta öncesi müjde geldi! 17-20-26-28 Ocak SSK ve Bağ-Kur emeklisi için mühim tarihler

Ocak ayı milyonlarca Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklisi için önemli bir dönemi işaret ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) yapacağı zam oranları açıklaması büyük bir merakla bekleniyor. Bu dönemde emeklilerin gözü refah payı oranlarına çevrilmiş durumda. Emeklilerin maaşlarına yapılacak olan zam oranı ve refah payının ne olacağına dair beklentiler yakında yapılan açıklamalarla netlik kazanacak. Öte yandan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik zam çalışması önümüzdeki hafta içerisinde Kabine'nin gündemine gelecek.

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Giriş Tarihi 12 Ocak 2024, 11:24 Güncelleme 12 Ocak 2024, 11:37
Emekliye yeni hafta öncesi müjde geldi! 17-20-26-28 Ocak SSK ve Bağ-Kur emeklisi için mühim tarihler

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2024 yılında maaşlarına yapılacak zam oranını öğrendi. Bu kapsamda milyonlarca kişi refah payının netleşmesini bekliyor. Emekliler, SGK'nın yapacağı resmi duyuruları sabırsızlıkla beklerken maaş ödemelerinin ne kadar olacağı ve ne zaman yapılacağı konularında da büyük bir merak içindeler.

Kabine emekliye ek zammı görüşecek! Tarih verildi!

KABİNE EMEKLİYE EK ZAMMI GÖRÜŞECEK

Son dakika haberine göre, SSK Bağ-Kur emeklisine zam çalışması haftaya Kabine'ye geliyor.

SSK Emeklileri Maaş Ödeme Takvimi (Ocak Ayı)

2024 yılında SSK emeklilerinin ocak ayı maaş ödeme günleri, tahsis numaralarının son rakamlarına göre belirlenmiştir:

Tahsis numarası 9 ile bitenler için: 17 Ocak
Tahsis numarası 7 ile bitenler için: 18 Ocak
Tahsis numarası 5 ile bitenler için: 19 Ocak

Tahsis numarası 3 ile bitenler için: 20 Ocak
Tahsis numarası 1 ile bitenler için: 21 Ocak
Tahsis numarası 8 ile bitenler için: 22 Ocak
Tahsis numarası 6 ile bitenler için: 23 Ocak

Tahsis numarası 4 ile bitenler için: 24 Ocak
Tahsis numarası 2 ile bitenler için: 25 Ocak
Tahsis numarası 0 ile bitenler için: 26 Ocak

Bağ-Kur Emeklileri Maaş Ödeme Takvimi (Ocak Ayı)

2024 yılında Bağ-Kur emeklileri için belirlenen maaş ödeme tarihleri şu şekildedir:

Tahsis numarası 9, 7 ve 5 ile bitenler için: 25 Ocak
Tahsis numarası 3 ve 1 ile bitenler için: 26 Ocak
Tahsis numarası 8, 6 ve 4 ile bitenler için: 27 Ocak
Tahsis numarası 2 ve 0 ile bitenler için: 28 Ocak

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