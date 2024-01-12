Emekliye yeni hafta öncesi müjde geldi! 17-20-26-28 Ocak SSK ve Bağ-Kur emeklisi için mühim tarihler

Tahsis numarası 3 ile bitenler için: 20 Ocak

Tahsis numarası 1 ile bitenler için: 21 Ocak

Tahsis numarası 8 ile bitenler için: 22 Ocak

Tahsis numarası 6 ile bitenler için: 23 Ocak

Tahsis numarası 4 ile bitenler için: 24 Ocak

Tahsis numarası 2 ile bitenler için: 25 Ocak

Tahsis numarası 0 ile bitenler için: 26 Ocak

Bağ-Kur Emeklileri Maaş Ödeme Takvimi (Ocak Ayı) 2024 yılında Bağ-Kur emeklileri için belirlenen maaş ödeme tarihleri şu şekildedir: Tahsis numarası 9, 7 ve 5 ile bitenler için: 25 Ocak

Tahsis numarası 3 ve 1 ile bitenler için: 26 Ocak

Tahsis numarası 8, 6 ve 4 ile bitenler için: 27 Ocak

Tahsis numarası 2 ve 0 ile bitenler için: 28 Ocak