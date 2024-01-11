Vergisiz telefon ve bilgisayar almak isteyen üniversite öğrencilerine, ‘Faturada poşet ücretine dikkat edin’ uyarısı

Bursa'da yaşayan Mehmet Ergun Ö.'nün, üniversite öğrencisi torunu Zeynep Ö.'ye, devlet katkısı dışında kalan meblağı ödeyerek telefon hediye etmek istediğini söyleyen Yılmaz, "9 bin 500 liraya cep telefonu alan Zeynep Ö., internet üzerinden vergi iadesi başvurusunda bulundu. Ancak faturasında 21 kuruşluk poşet ücreti de olduğu için kendisine, 'Faturanızda başvuruya konu teknolojik cihaz dışında da ürün bulunduğundan başvurunuz reddedilmiştir' mesajı geldiğini söyledi.

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