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1.2 milyon şanslı kişi listede! EYT'siz, yaş, prim, şartı değişiyor! 7200 günle 5 sene erken emeklilik; 2000-2004 arası...

Esnaf ve Bağkur'lular arasında büyük bir öneme sahip olan Bağkur 7200 gün emeklilik şartları, esnafın erken emeklilik beklentilerini gündeme getiriyor. Prim gün sayısının düşürülmesi talepleri, Kabine Toplantıları ve torba yasalar aracılığıyla zaman zaman gündeme gelirken, en son gelişmeler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarında aranıyor.

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Giriş Tarihi 10 Ocak 2024, 14:26 Güncelleme 10 Ocak 2024, 14:26
1.2 milyon şanslı kişi listede! EYT’siz, yaş, prim, şartı değişiyor! 7200 günle 5 sene erken emeklilik; 2000-2004 arası...

Meclis gündemine taşınan Bağkur 7200 gün emeklilikle ilgili yapılan çalışmalar, esnafın emeklilik yaşını erkene çekme beklentilerini karşılamayı hedefliyor. Ancak, yasa tasarısının Meclis'ten geçip geçmeyeceği ve yasalaşma sürecinin ne zaman tamamlanacağı konusundaki belirsizlik, esnaf kesimi tarafından merakla bekleniyor.

BAĞ-KURLULARIN EMEKLİLİK PRİM GÜN SAYISI SSK İLE EŞİTLENİYOR!

Uzun süredir gündemde olan Bağ-Kur'luların emeklilik için prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesi ve SSK'lılar ile eşitlenmesine yönelik çalışma Kabine Toplantısı ile birlikte gündemde.

Prim gün sayısının düşürülmesi halinde esnafa erken emeklilik yolu açılacak. Düzenleme 1 milyon esnaf ve tüccarı kapsayacak. Yasal düzenlemeyle 10 ve altında personel çalıştıran işletmelerde bin 800 gün daha az primle 5 yıl erken emekli olmak mümkün olacak.

BAĞKUR 7200 GÜNE DÜŞECEK Mİ?

Bağ-Kur prim eşitlemesi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat geldi. Bakan Vedat Işıkhan, konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

"7 bin 200'e güne düşürülmesi bizim için önemli sözlerden biri, bu konudaki çalışmalarımıza başladık. 9 bin yerine 7 bin 200 ödeyerek Bağ-Kur'lulara 5 yıl öncesinde emekli olma hakkı tanıyoruz. Bu konuda temel değişkenlerimiz, standartlarımız olacak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu hedefimizi de gerçekleştireceğiz."

ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK KİMLERİ KAPSIYOR?

Düzenlemeden Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına kayıtlı bakkal, kasap, kuaför, ayakkabıcı, berber, kıraathane sahipleri gibi küçük esnaf yararlanacak.

Şirket sahibi olan, bilanço esasına göre defter tutan büyük işletme sahipleri yasal düzenlemeden faydalanamayacak.

GÜNCEL BAĞKUR PRİM GÜN SAYISI KAÇ?

Sosyal güvenlik reformuyla 2008 yılında işçi ve memurların emekliliği için gerekli ödeme gün sayısı 7 bin 200 (20 yıl) olarak belirlendi. Ancak Bağ-Kur'lular için bu süre 9 bin gün (25 yıl) olarak tespit edildi.

Bu nedenle Bağ-Kur'lular daha uzun süre prim ödemek ve daha geç emekli olmak zorunda kalıyor. SSK'da 7 bin 200 prim günüyle kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurduğunda emekli oluyor.

Bağ-Kur'da ise kadınlar 58, erkekler 60 yaş ve 9 bin prim günü koşullarını birlikte sağlamaları durumunda emekli olabiliyor.

PRİMİ YETEN EYT'DEN YARARLANACAK

Sabah yazarı Hazal Ateş'in haberine göre sadece 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olan ve gerekli koşulları taşıyan Bağ-Kur'lular erken emekli olabilecek.

Yasal düzenlemenin yaşama geçmesiyle birlikte 7200 prim gününü yatıran vatandaşlar geri ödeme almayacak. Örneğin 8200 prim günü olan 7200'den fazla olan primini geri talep edemeyecek.

Erken emeklilik için Bağ-Kur'dan SSK'ya geçenler de bu sigorta kolundaki çalışması 3.5 yıldan az ve 7200 günü doldurduysa Bağ-Kur kapsamında emekli olabilecek.

BAĞKUR 7200 GÜN EMEKLİLİK NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Seçim öncesi verilen müjdeler arasında yer alan esnafa erken emeklilik için çalışmalar sürüyor. Meclis'te değerlendirilecek 2. torba yasanın içinde olması beklenen prim sayısı düşürme çalışması için net tarih henüz verilmedi.

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