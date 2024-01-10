1.2 milyon şanslı kişi listede! EYT’siz, yaş, prim, şartı değişiyor! 7200 günle 5 sene erken emeklilik; 2000-2004 arası...

Meclis gündemine taşınan Bağkur 7200 gün emeklilikle ilgili yapılan çalışmalar, esnafın emeklilik yaşını erkene çekme beklentilerini karşılamayı hedefliyor. Ancak, yasa tasarısının Meclis'ten geçip geçmeyeceği ve yasalaşma sürecinin ne zaman tamamlanacağı konusundaki belirsizlik, esnaf kesimi tarafından merakla bekleniyor.

BAĞ-KURLULARIN EMEKLİLİK PRİM GÜN SAYISI SSK İLE EŞİTLENİYOR!

Uzun süredir gündemde olan Bağ-Kur'luların emeklilik için prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesi ve SSK'lılar ile eşitlenmesine yönelik çalışma Kabine Toplantısı ile birlikte gündemde.

Prim gün sayısının düşürülmesi halinde esnafa erken emeklilik yolu açılacak. Düzenleme 1 milyon esnaf ve tüccarı kapsayacak. Yasal düzenlemeyle 10 ve altında personel çalıştıran işletmelerde bin 800 gün daha az primle 5 yıl erken emekli olmak mümkün olacak.