Maaşı 9.700 TL altı olan bütün emeklilere müjde verildi! Cuma ve C.tesi 10.000’da IBAN’dan 15.000 TL jesti

Yeni yılın başlamasıyla birlikte, emekliler, dul ve yetimler için sunulan banka promosyon ları yeniden revize edilerek ekonomik rahatlama sağlamak üzere güncelleniyor. Ocak kampanyaları kapsamında, çeşitli bankalar tarafından sunulan avantajlarla birlikte, emeklilere, dul ve yetimlere ek gelir sağlama fırsatları ön plana çıkıyor. Yapılan güncellemelerle birlikte emekliler, dul ve yetimler, bankalardan 15 bin liraya kadar promosyon alma şansına sahip oluyor.

Promosyon kampanyalarında kimi bankaların otomatik fatura ödeme talimatı verme, kimilerinin de kartla alışveriş yapma gibi koşullarla ödemeyi artırdığı görüldü.

Emeklilere, dul ve yetimlere ek gelir yolunu açan banka promosyon unda tutarlar yeni yılla birlikte güncellenmeye başladı. Şu ana kadar açıklanan Ocak kampanyalarına göre bankalardan 15 bin liraya varan promosyon alma yolu açıldı.

YENİ MAAŞ ETKİSİ

Kampanyalardaki hareketliliğin önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor. Bunda en önemli etken ise emeklilerin maaşlarına bu ay yansıyan yüzde 49.25'e varan zam oranları olacak.

Yükselen aylıklar nedeniyle bankaların promosyon tutarlarını güncellemesi bekleniyor. Ayrıca bu ay pek çok kişi, bulunduğu maaş dilimini aşıp bir üst maaş dilimindeki promosyon tutarından yararlanma imkanı elde edecek. Hatta en düşük emekli aylığı ödemesinin 10 bin liraya yükseltilmesi bekleniyor. Bu durumda tüm emekliler en üst maaş dilimi için belirlenen promosyondan yararlanabilecek.