1.8 milyon kişi EYT listesine girdi! 2. şans için başvurular başladı! 10.000 TL maaş + 99 öncesine erken emeklilik...

EYT kapsamında geçen yıl 2 milyona yakın vatandaşa emekli aylığı bağlanırken, Ocak ayı itibariyle koşulları yerine getirenler için ikinci tur başvuruları da başladı.

İlk defa sigorta girişi 8 Eylül 1999 öncesi olan kadınların tamamı 20 yıllık sigorta süresini doldururken, EYT'li erkeklerin de tamamı 8 Eylül 2024 itibariyle 25 yıllık sigortalılık süresini dolduracak.