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Kirayı 1,5 yıl devlet ödeyecek! Başvurular başladı; İstanbul'da 5.500 TL, Ankara, İzmir'de yaşayanlara 4.500 TL verilecek

2024 yılı itibariyle, kentsel dönüşüm kira yardımı kapsamında vatandaşlara sağlanan desteklerde önemli bir artış gerçekleşti. Bu destek, özellikle İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir gibi büyük şehirlerdeki projelerde evini kaybeden ya da geçici bir süre için başka bir yerde ikamet etmek zorunda kalan vatandaşları desteklemek amacıyla yapılıyor. Peki, kentsel dönüşüm yardımı ne kadar oldu 2024? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 11 Ocak 2024, 07:45 Güncelleme 11 Ocak 2024, 07:45
Kirayı 1,5 yıl devlet ödeyecek! Başvurular başladı; İstanbul’da 5.500 TL, Ankara, İzmir’de yaşayanlara 4.500 TL verilecek

Türkiye genelinde başlatılan kentsel dönüşüm projeleri, 6306 numaralı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında hayata geçiriliyor. Bu projeler, afet riski altındaki alanlarda bulunan gayrimenkulleri tespit ederek, yeniden inşa edilmesini sağlayarak vatandaşların güvenli ve modern konutlara kavuşmalarını amaçlıyor. Bu süreçte, hükümet tarafından atılan adımlarla mağduriyetin önüne geçilmeye çalışılıyor.

Yeniden inşa sürecinde gayrimenkul sahipleri ve kiracılar, mağdur olmamaları için kentsel dönüşüm kira yardımından faydalanabiliyor. 2024 yılı için belirlenen kira destekleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından duyuruldu. Buna göre;

İstanbul'da 5 bin 500 lira,

Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir'de 4 bin 500 lira,

Diğer büyükşehirlerde 3 bin 750 lira,

Diğer şehirlerde ise 3 bin lira kira yardımı sağlanacak.

Başvurular, hak sahiplerinin tahliye tarihinden itibaren bir yıl içinde veya riskli yapının yıktırıldığı tarihten itibaren üç ay içinde, riskli yapının bulunduğu ildeki Müdürlüğe veya Belediyeye yapılmalıdır. Başvuru için gerekli evraklar ise şu şekildedir:

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınacak başvuru formu

Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

Gayrimenkulün bağımsız bölümünü gösterir tapu senedinin aslı ve fotokopisi

Nüfus müdürlüğünden alınacak ıslak imzalı nüfus kayıt örneğinin aslı

IBAN numarasının yer aldığı hesap cüzdanı fotokopisi

Bu belgelerle başvuru yapan hak sahipleri, belirlenen kira destekleriyle kentsel dönüşüm sürecinde maddi anlamda desteklenmiş olacaklar. Türkiye genelinde yürütülen kentsel dönüşüm projeleri, hem afet riskini azaltmayı hem de vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

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