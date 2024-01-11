Kirayı 1,5 yıl devlet ödeyecek! Başvurular başladı; İstanbul’da 5.500 TL, Ankara, İzmir’de yaşayanlara 4.500 TL verilecek

Türkiye genelinde başlatılan kentsel dönüşüm projeleri, 6306 numaralı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında hayata geçiriliyor. Bu projeler, afet riski altındaki alanlarda bulunan gayrimenkulleri tespit ederek, yeniden inşa edilmesini sağlayarak vatandaşların güvenli ve modern konutlara kavuşmalarını amaçlıyor. Bu süreçte, hükümet tarafından atılan adımlarla mağduriyetin önüne geçilmeye çalışılıyor.

Yeniden inşa sürecinde gayrimenkul sahipleri ve kiracılar, mağdur olmamaları için kentsel dönüşüm kira yardımından faydalanabiliyor. 2024 yılı için belirlenen kira destekleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından duyuruldu. Buna göre;