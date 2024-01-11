SGK yaş gün tablosu A’dan Z’ye değişti! 3600-5000-7000 prim hesabı sil baştan yenilendi

Ülkemizdeki emeklilik sistemi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen özel kriterlere dayanmaktadır. Her ülkede olduğu gibi, Türkiye'de de emeklilik, genel olarak yaş, hizmet süresi ve prim ödemeleri gibi temel unsurlara dayanmaktadır. Ancak, bazı durumlarda çalışanlar, daha az primle ve daha erken emekli olma hakkı kazanabilirler.

Prim günü yetmeyen ancak yaşı nedeniyle bunu tamamlama imkanı da kalmayan kişiler 'yaştan emekli' olabilir. Şartlar ilk sigortalılık tarihine göre değişse de, 10 yılla, yani 3600 günle emekli olmak da mümkün.

Normal emeklilik dışında bir de yaşı ilerlemiş fakat prim ödeme gün sayısı az olan kişiler için yaştan emeklilik uygulaması bulunuyor. Yaştan emeklilikte daha düşük prim ödeyerek emekli olunur. Hatta sadece 10 yıl çalışan bir kişi bile yaştan emekli olma hakkına sahip olabilir. Ancak bunun için erken yaşta sigortalı olmak gerekir.

Yaştan emeklilik, belirli bir yaşa gelmiş ve normal emeklilik için gerekli prim ödeme sayısını dolduramamış yani yeterince çalışamamış kişilere sağlanan bir haktır. Prim gün sayısı yetmeyen ve bu nedenle emekli olamayan ancak yaşı nedeniyle prim ödeme gün sayısını tamamlama imkanı kalmamış kişiler yaştan emeklilik hakkından yararlanabilir.