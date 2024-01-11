Emekliye 15 bin TL: Promosyonda kampanyalar hızlandı! Hangi banka ne kadar veriyor? Tutar daha artar mı?

Yükselen aylıklar nedeniyle bankaların promosyon tutarlarını güncellemesi bekleniyor. Ayrıca bu ay pek çok kişi, bulunduğu maaş dilimini aşıp bir üst maaş dilimindeki promosyon tutarından yararlanma imkanı elde edecek. Hatta en düşük emekli aylığı ödemesinin 10 bin liraya yükseltilmesi bekleniyor. Bu durumda tüm emekliler en üst maaş dilimi için belirlenen promosyondan yararlanabilecek.

NE YAPMAK GEREKİYOR?

Yeni kampanyaları değerlendirerek ya da bir üst dilime geçecek promosyon tutarını artırabilecek emekliler, bankasına başvurarak talepte bulanabilecek. İsterse aldığı promosyonun kalan süreye ait tutarını iade ederek başka bankaya da geçebilecek.





HANGİ BANKA NE VERİYOR?

3.500 liradan az, 3.500-7.500 lira arası, 7.500-10.000 lira arası ve 10.000 liradan fazla aylıklar için belirlenen güncel promosyon tutarları şöyle: - AKBANK: Maaşa göre 6.000, 7.000, 9.000, 10.000 lira. Ayrıca kredi kartına tanımlanacak 1 otomatik fatura ödeme talimatına 400, en çok toplamda 2.000 lira chip para. - DENİZBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira. Ayrıca özel kredi fırsatları sunuyor.





- FİBABANKA: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira. - GARANTİ BBVA: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira. Kredi kartıyla 500 lira harcamaya 1.000 lira bonus. Ayrıca mobilden müşteri olup emekli maaş taşıma talimatını buradan verenlerin 500 lira ve üzeri harcamasına 1.500 lira ek bonus. - ING: 10 Ocak-31 Ocak arasında maaşını taşıyanlara maaşa göre 6.000, 7.000, 9.000, 10.000 lira. Ayrıca her otomatik fatura talimatına 1.000 lira, toplamda da en fazla 5.000 lira ek nakit promosyon. - İŞ BANKASI: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira. - KUVEYT TÜRK: Maaşa göre 4.800, 5.600, 7.200, 8.000 lira.

- ŞEKERBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira. - TEB: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira. - YAPI KREDİ: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira. Buna ilaveten 2 fatura ödeme talimatına 500, kredi kartıyla 500 lira harcamaya 1.000 lira.



- HALKBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira. - VAKIFBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira. - ZİRAAT BANKASI: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN