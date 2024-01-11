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1.8 milyon EYT'liye daha maaş geliyor! Kimler yararlanacak?

2023’te yaklaşık 2 milyon EYT’li emekli olurken, 25 yıllık süre bu yıl herkes için dolacak. 1.8 milyon kişi aylığa kavuşacak. Öte yandan Ocak ayı itibariyle koşulları yerine getirenler için ikinci tur başvuruları da başladı.

Hazal Ateş Hazal Ateş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Ocak 2024 Güncelleme 11 Ocak 2024, 07:02
1.8 milyon EYT’liye daha maaş geliyor! Kimler yararlanacak?

EYT kapsamında geçen yıl 2 milyona yakın vatandaşa emekli aylığı bağlanırken, Ocak ayı itibariyle koşulları yerine getirenler için ikinci tur başvuruları da başladı.

İlk defa sigorta girişi 8 Eylül 1999 öncesi olan kadınların tamamı 20 yıllık sigorta süresini doldururken, EYT'li erkeklerin de tamamı 8 Eylül 2024 itibariyle 25 yıllık sigortalılık süresini dolduracak.

▶️ En düşük emekli maaşı kaç liraya yükselecek?

EYT kapsamında 1.8 milyona yakın vatandaş daha emekliliğe hak kazanacak. Sadece EYT'liler değil normalde emekliliğe hak kazananlar ile borçlanarak emeklilik süreçlerini erkene çekenlerle bu sayı 2 milyonu geçecek.

Geçen yıl emekli olan EYT'lilere vergi muafiyeti de bu yıl başladı. İster Nisan'da isterse Aralık'ta emekliliğe hak kazanılmış olsun muafiyet aylık bağlanan tarihi izleyen yıldan itibaren geçerli oluyor.

VERGİ MUAFİYETİ BAŞLADI
Vergi muafiyeti için brüt 200 metrekareyi aşmayan konutta emeklinin kendisinin oturma zorunluluğu bulunmuyor. Kiraya vererek oturduğu evin kirasını karşılayan, çocuğunu oturtan da muafiyetten yararlanabiliyor. Emekli olanlar sürekli ikamet edilen tek yazlık için de vergi ödemeyecek.

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