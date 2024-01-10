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Rüzgardan elektrik üretiminde rekor! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı

Son dakika haberleri... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin 7 Ocak'ta rüzgarda yüzde 28 ile kayıtlara geçen en yüksek elektrik üretim oranına ulaştığını duyurdu.

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Giriş Tarihi 10 Ocak 2024, 12:38 Güncelleme 10 Ocak 2024, 12:45
Rüzgardan elektrik üretiminde rekor! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin yüzde 28 ile kayıtlara geçen en yüksek elektrik üretim oranına ulaştığını açıkladı.

Bakan Bayraktar, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Her geçen gün artan yenilenebilir kurulu gücümüzle yeni rekorlara imza atıyoruz. 7 Ocak 2024'te rüzgarda yüzde 28 ile kayıtlara geçen en yüksek elektrik üretim oranına ulaştık."

Türkiye'nin rüzgar enerjisinden elektrik üretimi 7 Ocak Pazar günü 218 megavatsaatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, rüzgarın toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 28 oldu. Türkiye'de tüm kaynaklardan üretilen elektrik ise 778,5 megavatsaat olarak gerçekleşti.

SON REKOR
Rüzgardan elektrik üretiminde son rekor ise 3 Nisan'da 203 bin 69 megavatsaat olarak kayıtlara geçmişti.

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