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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar canlı yayında duyurdu: Doğal gaza zam yok

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı bir programda "Enerji, doğalgaza zam ve Gabar petrolü" konularında önemli açıklamalarda bulundu. Doğalgaza zam planlarının olmadığını söyleyen Bakan Bayraktar, Avrupa'daki fiyatların şu an için makul olduğunu ifade etti.

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Giriş Tarihi 11 Ocak 2024, 23:04 Güncelleme 11 Ocak 2024, 23:04
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar canlı yayında duyurdu: Doğal gaza zam yok

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı bir programda "Enerji, doğalgaza zam ve Gabar petrolü" konularında önemli açıklamalarda bulundu. Doğalgaza zam planlarının olmadığını söyleyen Bakan Bayraktar, Avrupa'daki fiyatların şu an için makul olduğunu ifade etti.

"Doğal gaza bu kış zam planlamıyoruz"



"AVRUPA'DA EN UCUZ 2. ÜLKEYİZ"
Türkiye'de doğalgaz ve elektrikte çok büyük destek sağlandığını dile getiren Bayraktar, "Avrupa'da en ucuz 2. ülkeyiz. 2002 yılında asgari ücretlinin aldığı ücretin yüzde 20'si elektrik faturasına, yüzde 25'i doğalgaza gidiyordu. Bugün ise asgari ücretlinin aldığı ücretin yüzde 4,5 doğalgaza gidiyor, elektrik ise yüzde 1,5 seviyelerinde. Elektrikte 4.1 milyon haneye destek verdik. Doğal gaz desteği artarak devam ediyor. Kömür desteğimiz devam ediyor. Türkiye'de bir sosyal tarifeyi oturtmak istiyoruz. İhtiyaç sahiplerini destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.



"ENERJİDE HEDEF TAM BAĞIMSIZLIK"

Bakan Bayraktar, enerjide hedefin tam bağımsızlık olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim enerjiyle alakalı şöyle bir hedefimiz var. Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı yüzde 68 civarında. Bu çok büyük bir rakam. Türkiye'nin mutlaka enerjide tam bağımsız olması lazım. Hedefimiz bu. Bu onun yolunda atılmış bir adım. Petrolde de öyle. Biz ümitliyiz ama bir şey keşfetmeden ezbere bir şey söylemek istemiyorum.

Orta ve Doğu Karadeniz'de umut var olarak kazmayı planlıyoruz. Abdulhamid Han Doğu Akdeniz'de keşif çalışması yapıyor. Akdeniz'de çok aktif bir dönem geçirdik. Buna yeni bir bakış açısı getirmemiz gerekiyor dedik. Akdeniz'de daha farklı bir yaklaşım sergiliyoruz ve Karadeniz'e çıktık."



GABAR'DA HEDEF 100 BİN VARİL
Bakan Bayraktar, Gabar'da bugün itibariyle günde 32 bin varil petrol üretildiğini belirterek, "2016 yılında Türkiye Petrolleri'nin toplam petrol üretimi günlük 35 bin varildi. Bugün, o günkü üretim rakamını ikiye katlayacak değere ulaştık. Orada gece gündüz çalışma devam ediyor. Bu yılın sonunda hedef 100 bin varil. Bir taraftan üretim çalışmalarına devam ediyoruz, bir yanda keşif çalışması yapıyoruz. Anlatılanların bir kısmı doğru. Üzerine beton dökülüp kapatılan kuyulara sondaj yaptığımızda farklı netice aldığımız sahalar oldu. Şırnak, Gabar, Kato'da terör vardı. Şimdi oralarada terörün adı yok. Dolayısıyla bu bölgeler aranmamış bölgeler.



Buralar gidilemeyen bölgelerdi. Çok büyük bir keşif. 100 bin varil çok önemli rakam. Batman'da ve Adıyaman'da petrol üretiyoruz. Bu 100 bin varil üretildiğinde 2024'te 175 ile 200 bin varile gelmek demek. Bu da şu demek, Türkiye ihtiyacının yüzde 20'sini burada üretiyor demek. 90-100 kuyu açıldığında bu rakama geleceğiz. Sismik çalışmada iki ana konu var. Bir tanesi iki boyutlu sismik. Bu adeta işin röntgenini çekmek. İkinci konu, 3 boyutlu sismiktir. Bir şeyler görürsek sondaj yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

RÜZGAR ENERJİSİNDE REKOR!
Bakan Bayraktar; şu ifadeleri kullandı:

"7 Ocak'ta rekor kırdık. Türkiye o gün kullandığı elektriğin yüzde 28'ini karşıladı. Bunu sadece 7 Ocak için söylüyorum. Çünkü rüzgar esti. Bizim 6 Ocak'ta da 8 Ocak'ta da elektriğe ihtiyacımız var. Dünyada elektrik kullanımı artıyor. Onun için elektrik üretimimizi artırmamız lazım. Bizim şuanda geldiğimiz rakam kurulu güçte yüzde 55 ama üretimde yüzde 40'lar seviyesinde. Jeotermalden güneşten rüzgardan elektrik üretiyoruz. Her şeyi yenilebilir yapmanıza imkan yok. Onun için nükleeri artırmamız gerekiyor. 2035 hedefimiz 60 bin megavat ilave rüzgar ve güneş yapmak. Bu noktada herkese büyük bir iş düşüyor. Teşvik mekanizmalarımız var. Alım garantilerimiz var. Özel sektöre verilmiş çok büyük kapasiteler var.

Sanayicimize diyoruz ki, 'Fabrikanın çatısında güneş santralini kurabilirsin ya da rüzgardan üretebilirsin'. Biz bu verilen izinlerin yatırıma dönmesini bekliyoruz. Üretebilecek, tüketebilecek ve satabilecek. Konutların çatılarında güneş panellerini kullanmak mümkün. Depolama yaparak sisteme satabilirler. Bu noktada mahsuplaşma yapılıyor. 'Gabar'da petrol yok' diyorlar. Doğalgaza inanmadılar. Kamuoyunu aydınlatacak arkadaşları oraya götürüyoruz. Şu da önemli. Her kesimden insanları oraya götürmek doğru olur. Akkuya'da bunu yaptık. Çok beğendiler ama muhalefet oradaki sözlerini Ankara'ya taşımıyorlar."
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar canlı yayında duyurdu: Doğal gaza zam yok
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