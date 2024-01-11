Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar canlı yayında duyurdu: Doğal gaza zam yok

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı bir programda "Enerji, doğalgaza zam ve Gabar petrolü" konularında önemli açıklamalarda bulundu. Doğalgaza zam planlarının olmadığını söyleyen Bakan Bayraktar, Avrupa'daki fiyatların şu an için makul olduğunu ifade etti.



"Doğal gaza bu kış zam planlamıyoruz"



"AVRUPA'DA EN UCUZ 2. ÜLKEYİZ"

Türkiye'de doğalgaz ve elektrikte çok büyük destek sağlandığını dile getiren Bayraktar, "Avrupa'da en ucuz 2. ülkeyiz. 2002 yılında asgari ücretlinin aldığı ücretin yüzde 20'si elektrik faturasına, yüzde 25'i doğalgaza gidiyordu. Bugün ise asgari ücretlinin aldığı ücretin yüzde 4,5 doğalgaza gidiyor, elektrik ise yüzde 1,5 seviyelerinde. Elektrikte 4.1 milyon haneye destek verdik. Doğal gaz desteği artarak devam ediyor. Kömür desteğimiz devam ediyor. Türkiye'de bir sosyal tarifeyi oturtmak istiyoruz. İhtiyaç sahiplerini destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.





"ENERJİDE HEDEF TAM BAĞIMSIZLIK"



Bakan Bayraktar, enerjide hedefin tam bağımsızlık olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Bizim enerjiyle alakalı şöyle bir hedefimiz var. Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı yüzde 68 civarında. Bu çok büyük bir rakam. Türkiye'nin mutlaka enerjide tam bağımsız olması lazım. Hedefimiz bu. Bu onun yolunda atılmış bir adım. Petrolde de öyle. Biz ümitliyiz ama bir şey keşfetmeden ezbere bir şey söylemek istemiyorum. Orta ve Doğu Karadeniz'de umut var olarak kazmayı planlıyoruz. Abdulhamid Han Doğu Akdeniz'de keşif çalışması yapıyor. Akdeniz'de çok aktif bir dönem geçirdik. Buna yeni bir bakış açısı getirmemiz gerekiyor dedik. Akdeniz'de daha farklı bir yaklaşım sergiliyoruz ve Karadeniz'e çıktık."