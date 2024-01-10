Ödeneklere yeni yıl tarifesi! Hastalanan, çocuğu olan, yakınını kaybeden ne alacak?

Yeni yılla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından verilen ödenekler de arttı. Yeni asgari ücret geçici iş göremezlik ödeneklerine yansırken, emzirme ve cenaze ödeneklerine yüzde 64.77 çıkan 2023 yılı enflasyonu yansıtıldı. İşte yeni ödenekler...

RAPOR ÜCRETLERİ GÜNCELLENDİ

İş göremezlik ödeneği yani rapor parası gelire göre değişirken, en düşük tutar yatarak tedavilerde günlük brüt asgari ücretin yarısından, ayakta tedavilerde ise günlük asgari ücretin 3'te 2'sinden az olamıyor. Bu yıl günlük en düşük iş göremezlik ödeneği yatarak tedavilerde en az 333,38, ayakta tedavilerde ise 444,50 lira olarak uygulanacak.