Ödeneklere yeni yıl tarifesi! Hastalanan, çocuğu olan, yakınını kaybeden ne alacak?

Yeni yılla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından verilen ödenekler de arttı. Yeni asgari ücret geçici iş göremezlik ödeneklerine yansırken, emzirme ve cenaze ödeneklerine yüzde 64.77 çıkan 2023 yılı enflasyonu yansıtıldı. İşte yeni ödenekler...
RAPOR ÜCRETLERİ GÜNCELLENDİ
İş göremezlik ödeneği yani rapor parası gelire göre değişirken, en düşük tutar yatarak tedavilerde günlük brüt asgari ücretin yarısından, ayakta tedavilerde ise günlük asgari ücretin 3'te 2'sinden az olamıyor. Bu yıl günlük en düşük iş göremezlik ödeneği yatarak tedavilerde en az 333,38, ayakta tedavilerde ise 444,50 lira olarak uygulanacak.
ANNENİN ÖDEMESİ 16 BİN 397 TL ARTTI
Annelere doğum izninde olduğu süre için ödenen 112 günlük en düşük iş göremezlik ödeneğinin tutarı da arttı. Bu ödeneğin tutarı son 1 yıllık kazanç ortalaması üzerinden hesaplanıyor. Ancak en düşük ödenek, ödemenin yapıldığı tarihteki asgari ücret üzerinden hesaplanan tutarın altında olamıyor. 1 Ocak'tan itibaren en düşük ödenek 33 bin 387 liradan 16 bin 397 lira artışla 49 bin 784 liraya çıktı.