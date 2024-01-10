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Ödeneklere yeni yıl tarifesi! Hastalanan, çocuğu olan, yakınını kaybeden ne alacak?

Asgari ücretteki artış hastalık, iş kazası ve annelik gibi hallerde sigortalılara verilen rapor parasını yükseltirken, emzirme ve cenaze ödeneklerine yıllık enflasyon yansıtıldı. Peki kim, ne kadar alacak? İşte detayları...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Ocak 2024 Güncelleme 10 Ocak 2024, 07:00
Ödeneklere yeni yıl tarifesi! Hastalanan, çocuğu olan, yakınını kaybeden ne alacak?

Yeni yılla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından verilen ödenekler de arttı. Yeni asgari ücret geçici iş göremezlik ödeneklerine yansırken, emzirme ve cenaze ödeneklerine yüzde 64.77 çıkan 2023 yılı enflasyonu yansıtıldı. İşte yeni ödenekler...

RAPOR ÜCRETLERİ GÜNCELLENDİ
İş göremezlik ödeneği yani rapor parası gelire göre değişirken, en düşük tutar yatarak tedavilerde günlük brüt asgari ücretin yarısından, ayakta tedavilerde ise günlük asgari ücretin 3'te 2'sinden az olamıyor. Bu yıl günlük en düşük iş göremezlik ödeneği yatarak tedavilerde en az 333,38, ayakta tedavilerde ise 444,50 lira olarak uygulanacak.

ANNENİN ÖDEMESİ 16 BİN 397 TL ARTTI
Annelere doğum izninde olduğu süre için ödenen 112 günlük en düşük iş göremezlik ödeneğinin tutarı da arttı. Bu ödeneğin tutarı son 1 yıllık kazanç ortalaması üzerinden hesaplanıyor. Ancak en düşük ödenek, ödemenin yapıldığı tarihteki asgari ücret üzerinden hesaplanan tutarın altında olamıyor. 1 Ocak'tan itibaren en düşük ödenek 33 bin 387 liradan 16 bin 397 lira artışla 49 bin 784 liraya çıktı.

DOĞUM YAPANA 857 TL
Doğum yapan anneye tek seferlik verilen emzirme ödeneği de arttı. Geçen yıl doğum yapan 520 lira alıyordu. Bu yıl doğum yapanlara ise 2023 yılı enflasyonu oranında yapılan artışla 857 lira verilecek.



BİN 385 TL CENAZE ÖDENEĞİ
SGK iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölenler ile sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken ölenlerin hak sahiplerine cenaze ödeneği veriyor. Ayrıca, kendisi için en az 360 gün prim bildirilmiş olanların ölümü halinde de cenaze ödeneği veriliyor. 2023 yılında 2 bin 54 lira olan cenaze ödeneği, bu yıl 3 bin 385 liraya çıktı.

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