Son dakika haberleri... Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg saat 22.00'da yeni modelini tanıtacak.
Son dakika haberleri... Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg saat 22.00'da yeni modelini tanıtacak.
Togg'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Canlı yayınımıza sayılı saatler kaldı, saat 22.00'de buluşalım…" denildi.
'T10S' Mİ OLACAK?
'T10' açıklamasıyla paylaşılan videoda, soru işaretiyle yeni model ismine dikkat çekilirken, görüntüde söz konusu otomobilin fastback hatlarına sahip bir sedan otomobil olduğu görülüyor. Tanıtım videosu sosyal medyada büyük ilgi görürken, Las Vegas'ta bugün başlayacak CES 2024'te görücüye çıkması beklenen yeni modelin, daha önce açıklanan model isimlendirme sistemine göre 'T10S' olarak piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.
CES'TE SERGİLENECEK
Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Fatih Kacır da ABD'nin Las Vegas eyaletinde düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un sergileneceğini belirterek, "Yenilik güzeldir. Togg, yeni modeliyle dünya sahnesine çıkıyor" dedi. Kacır, Togg'un sedan modelinin 2024 yılında tanıtılacağını, 2025'te de üretilmeye başlanacağını açıklamıştı.
AB'DE 6'NCI SIRADAYIZ
Türkiye, geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği 65 bin 562 'tam elektrikli' otomobil satışıyla İtalya, İspanya, Avusturya, Danimarka ve Finlandiya gibi AB ülkelerini geçerek 6'ncı sıraya yerleşti.
TOGG'UN KAÇ MODELİ VAR?
Yerli otomobil TOGG'un toplamda 5 modeli bulunuyor. Bu yıl satılan T10X modeli C-Segment SUV olarak piyasaya çıkacak. Onun haricinde TOGG T10S C-segment Sedan, TOGG T8CX C-segment Xcoupe, TOGG T8X B-segment SUV ve TOGG 10V C-segment MPV olarak satılacak.
TOGG MODELLERİ
Model İsmi Segmenti
Togg T10S C-segment Sedan
Togg T8CX C-segment Xcoupe
Togg T8X B-segment SUV
Togg 10V C-segment MPV
TOGG T10X ÖZELLİKLERİ
Araç gücünü lityum iyon pillerden almaktadır. Tek şarj ile batarya kapasitesine göre 300 km ve 500 km menzile sahip iki farklı güç paketi sunulacaktır. Aracın bataryalarının 30 dakikadan kısa sürede %80 şarj edilebilmesi planlanmaktadır.[10] Araçta yer alacak rejeneratif fren sistemi ile yavaşlamalarda motorların dinamo gibi çalışması ve pili tekrar şarj ederek menzili %20'ye kadar uzatması planlanmaktadır.
Aracın arkadan itişli 200 HP ve dört tekerden çekişli 400 HP olmak üzere iki farklı motor gücünde üretilmesi planlanmaktadır. Son hızı 180 km/sa olacak aracın 400 HP versiyonunda 0-100 km/sa hızlanması 4,8 saniye, 200 HP versiyonunda ise 7,6 saniyedir.
Aracın 4G/5G internet bağlantısı ile fabrikadan güncellemeleri otomatik olarak alabilmesi, arıza durumunda araca uzaktan müdahale edilebilmesi planlanmaktadır. Aracın 3. seviye otonom sürüş özelliklerine sahip olacağı açıklanmıştır.
13 BİN 572 SATIŞ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİ
Togg, 2023'ün tamamında 13 bin 572 satış gerçekleştirdi.