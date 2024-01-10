Faizsiz 200 bin TL ile 750 bin TL acil destek kredisi geldi! 2 yıl geri ödeme yok! 3 eşit taksit fırsatı ile...

Grup 1'de faaliyet gösteren az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı işletmeler ile 2023 yılı Şubat ayı net satış hasılatı, 2023 yılı Ocak ayı net satış hasılatından en az %30 düşük olan hasarsız işletmeler ölçeklerine göre belirlenen tutarlarda destekten yararlanabilir.

KOSGEB DESTEK ÖDEMESİ BAŞVURU ŞARTLARI

1) İşletmeler, destek süresi boyunca deprem öncesinde faaliyet gösterdiği ilde faaliyetini sürdürmesi koşuluyla bu destek programından yararlanabilir.

2) Destek programından deprem öncesinde Grup 1 veya Grup 2'de faaliyet gösteren az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı işletmeler ile 2023 yılı Şubat ayı net satış hasılatı 2023 yılı Ocak net satış hasılatından en az %30 (yüzde otuz) düşük olan ve deprem öncesinde Grup 1'de faaliyet gösteren hasarsız işletmeler

3) Destek programından 01/01/2023 tarihinden önce kurulmuş işletmeler İşletme sahibinin vefatı nedeniyle mirasçıları tarafından faaliyetleri devam ettirilen işletme, 01/01/2023 tarihinden önce kurulduğunu gösteren belgeyi sunması halinde destek programından yararlanabilir.

4) Destek programından yararlanmak isteyen işletmelerin 2022 yılı net satış hasılatının 75.000 (yetmiş beş bin) Türk Lirası ve üzeri olması esastır.

5)Deprem öncesinde Grup 1'de yer alan il/ilçelerden herhangi birinde faaliyet gösteren işletmeler;

a) Destek süresince kapanmamak,

b) Başvuruda beyan edilen istihdamı destek süresince sağlamak taahhüdüyle destek programından yararlanabilir.

6) Deprem öncesinde Grup 2'de yer alan illerden herhangi birinde faaliyet gösteren işletmeler;

a) Destek süresince ve izleme süresinin bittiği tarihe kadar kapanmamak,